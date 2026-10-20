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Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026 13:20

Κέφι και χορός στη «Γιορτή Τσικουδιάς» (φωτογραφίες)

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Κέφι και χορός στη «Γιορτή Τσικουδιάς» (φωτογραφίες)

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Με μουσική, χορό και παραδοσιακές κρητικές γεύσεις πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στην πλατεία Λεΐκων, η 41η Γιορτή Τσικουδιάς, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας «Ο Ψηλορείτης».

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αυθεντικό κρητικό πιλάφι και παραδοσιακά καλιτσούνια, ενώ η τσικουδιά είχε την τιμητική της, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην κρητική παράδοση και φιλοξενία. Τη μουσική διασκέδαση ανέλαβε ο Κρητικός καλλιτέχνης Γρηγόρης Σαμόλης, με το γλέντι να πλαισιώνει την καθιερωμένη διοργάνωση, που διατηρεί ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης στη Μεσσηνία.

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Κατηγορία Εκδηλώσεις
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