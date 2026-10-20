Κέφι και χορός στη «Γιορτή Τσικουδιάς» (φωτογραφίες)

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αυθεντικό κρητικό πιλάφι και παραδοσιακά καλιτσούνια, ενώ η τσικουδιά είχε την τιμητική της, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην κρητική παράδοση και φιλοξενία. Τη μουσική διασκέδαση ανέλαβε ο Κρητικός καλλιτέχνης Γρηγόρης Σαμόλης, με το γλέντι να πλαισιώνει την καθιερωμένη διοργάνωση, που διατηρεί ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης στη Μεσσηνία.
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https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/ekdiloseis/item/361786-kefi-kai-xoros-sti-giorti-tsikoudias-fotografies#sigProIdb41b0e62ac