Κέφι και χορός στη «Γιορτή Τσικουδιάς» (φωτογραφίες)

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αυθεντικό κρητικό πιλάφι και παραδοσιακά καλιτσούνια, ενώ η τσικουδιά είχε την τιμητική της, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην κρητική παράδοση και φιλοξενία. Τη μουσική διασκέδαση ανέλαβε ο Κρητικός καλλιτέχνης Γρηγόρης Σαμόλης, με το γλέντι να πλαισιώνει την καθιερωμένη διοργάνωση, που διατηρεί ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης στη Μεσσηνία.



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