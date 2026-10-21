Καλαμάτα: Δύο Συμφωνικές Ορχήστρες Νέων ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Μέγαρο Χορού

Οι Συμφωνικές Ορχήστρες Νέων της Μουσικής και Καλλιτεχνικής Σχολής του Nürtingen και του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας πραγματοποιούν συναυλία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 9 μ.μ., στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Αντονιν Ντβόρζακ, Γιάννη Κωνσταντινίδη, Εντβαρντ Γκριγκ και Τζον Γουίλιαμς.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ και 5 ευρώ για τις κατηγορίες μειωμένου εισιτηρίου και θα διατίθενται αποκλειστικά την ημέρα της συναυλίας, στο Μέγαρο Χορού.

Ελεύθερη είναι η είσοδος για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας και του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, τους ανέργους με ενεργή κάρτα ανεργίας και τα άτομα με αναπηρία. Μειωμένο εισιτήριο δικαιούνται φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές, οι γονείς των συμμετεχόντων στην ορχήστρα, οι πολύτεκνοι και τα άτομα άνω των 65 ετών.