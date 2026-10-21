Ημερίδα για τον τουρισμό στο Τολό Αργολίδας

Το 9ο Peloponnese Tourism Academy, με θέμα «Μετάβαση στο αύριο του Τουρισμού», διοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του Visit Peloponnese, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, από τις 10 π.μ. έως τις 4.15 μ.μ., στο ξενοδοχείο John & George Group, στο Τολό Αργολίδας.

Η δωρεάν επιμορφωτική ημερίδα απευθύνεται σε επιχειρηματίες, εργαζόμενους, στελέχη, φορείς και νέους επαγγελματίες του τουρισμού. Συνδιοργανώνεται με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Τολού, σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπλιέων και το Επιμελητήριο Αργολίδας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση του τουριστικού προορισμού Πελοπόννησος από τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Θάνο Μιχελόγγονα και την ενότητα «Γίνε ο Πρεσβευτής του τόπου σου» με τον Ανδρέα Ζαγάκο από το Tourism Lab.

Ο Κύρος Ασφής θα αναπτύξει το θέμα της νοήμονος φιλοξενίας και των στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ για το 2027, ενώ η Κωνσταντίνα Τζούλου θα μιλήσει για τη σημασία των λέξεων στην επικοινωνία με τους επισκέπτες.

Ο Παναγιώτης Παπανικολόπουλος, γνωστός ως «Γαστροναύτης», θα παρουσιάσει τον ρόλο της τοπικής γαστρονομίας στην τουριστική εμπειρία και θα συντονίσει εργαστήριο γευσιγνωσίας εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με το Wine Masterclass «Από τη λίστα στο ποτήρι: Σχεδιάζοντας την εμπειρία από την αρχή», με τον sommelier Μάνο Κεντικελένη.

Σε δήλωσή του, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας επισήμανε ότι η Περιφέρεια επενδύει στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τουρισμού, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία για την ανάδειξη των προορισμών και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η προσέλευση και οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 9.30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής.