Καλαμάτα: Παρουσίαση βιβλίων για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τις εκδόσεις «Καπόν» και το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις», με τη συμμετοχή του Βασίλη Πουλόπουλου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Φώτη Δ. Μπουγά, Διευθυντή των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, του μαθηματικού Γιώργου Κουτσουμπού και του συγγραφέα. Μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών αναδείχθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη σχέση της με την ανθρώπινη σκέψη, τη δημιουργικότητα, την τέχνη και τη φιλοσοφία.

Η συζήτηση ανέδειξε ερωτήματα που απασχολούν ολοένα και περισσότερο την κοινωνία, καθώς οι νέες τεχνολογίες μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε γνώση, επικοινωνούμε και δημιουργούμε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε ο διάλογος που αναπτύχθηκε με το κοινό. Οι ερωτήσεις και οι παρεμβάσεις των παρευρισκομένων έδωσαν αφορμή για περαιτέρω προβληματισμό, φωτίζοντας τόσο τις δυνατότητες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη όσο και τα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την ανθρώπινη κρίση, την προσωπική έκφραση και την ευθύνη απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας. Για τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, η συμμετοχή σε έναν τέτοιο διάλογο συνδέεται άμεσα με τον προβληματισμό γύρω από το μέλλον της εκπαίδευσης. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η εξοικείωση με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία, αλλά και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της ικανότητας των παιδιών να αξιολογούν τις πληροφορίες και να διαμορφώνουν τη δική τους άποψη.

Ο Αρης Γ. Μαυρομμάτης, επιστημονικός συνεργάτης των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά εδώ και πολλά χρόνια, μέσα από τα δύο βιβλία του συμβάλλει σε έναν ευρύτερο διάλογο για τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία και τις νέες δυνατότητες που διαμορφώνονται στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε αφήνοντας σημαντικά ερωτήματα και προβληματισμούς για το παρόν και το μέλλον, επιβεβαιώνοντας την αξία της ανοιχτής συζήτησης και της ανταλλαγής απόψεων γύρω από ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνία.