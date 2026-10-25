Το πρόγραμμα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου στην Κυπαρισσία

Το πρόγραμμα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Κυπαρισσία ανακοινώθηκε από το Δήμο Τριφυλίας. Σύμφωνα με αυτό τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα γίνει γενικός σημαιοστολισμός.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 11 ώρα το πρωί θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώον της Άνω Πόλης. Κατάθεση στεφάνων από τα σχολεία και τους αθλητικούς συλλόγους της Πόλης μας, με επικεφαλής τους καθηγητές και δασκάλους. Απόδοση τιμών από τη Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας.

Ώρα 11.30 επιμνημόσυνη δέηση στο άγαλμα της Ελληνίδας Μητέρας του έπους Ελένης Ιωαννίδη και στη μαρμάρινη πλάκα μνήμης των γυναικών Ειρήνης Ντούφα, Νικολέτας Φρούσου, Μαριγώς Λιακοπούλου και Παναγιώτας Καρδίτσα, θυμάτων των βομβαρδισμών του Ελληνοϊταλικού πολέμου της 3ης Μαρτίου 1941 στην Κυπαρισσία, στην οδό Αθανασίου Ιωαννίδη. Κατάθεση στεφάνων από τους: Δήμαρχο Τριφυλίας, εκπρόσωπο της οικογένειας Ιωαννίδη και τους μαθητές των σχολείων της πόλης. Απόδοση τιμών από την Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας.

Ώρα 17.30 Μέγας πανηγυρικός εσπερινός στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως.

Τετάρτη, 28η Οκτωβρίου .Από το πρωί οι καμπάνες των εκκλησιών θα χτυπούν χαρμόσυνα. Ώρα 9.30 προσέλευση των σχολείων, σωματείων και συλλόγων με τις σημαίες τους στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως .Ώρα 9.45 Πέρας προσέλευσης επισήμων. Απόδοση τιμών από τη Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας.

Ώρα 10.00 επίσημη Δοξολογία, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Τριφυλίας και Ολυμπίας, κ. κ. Χρυσοστόμου μετά του Ιερού Κλήρου. Μετά τη δοξολογία εντός του Ναού θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από τον Ευστάθιο Παρασκευόπουλο - Εκπαιδευτικό, Συγγραφέα.

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις στον αύλειο χώρο του Καθεδρικού Ναού, μπροστά από τις προτομές των Ηρώων της Επανάστασης ‘21 Μητροπολίτου Χριστιανουπόλεως Γερμανού Ζαφειρόπουλου και Πρωτοσύγκελου Αμβροσίου Φραντζή.

Επιμνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ.κ. Χρυσόστομο μετά του Ιερού Κλήρου. Προσκλητήριο πεσόντων στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο ‘40 – ‘41.Κατάθεση στεφάνων.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής, φόρος τιμής στους Ένδοξους Ήρωες της πατρίδας μας. Εθνικός ύμνος από τη Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας.

Ώρα 11.30. Παρέλαση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας, μαθητών, πολιτιστικών φορέων και αθλητικών σωματείων, μπροστά από τους επισήμους και τον λαό της πόλης.

Μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσει παράσταση παραδοσιακών χορών από το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυπαρισσίας (ΜΕΣΚ) στην κεντρική πλατεία.

Κ.Μπ.