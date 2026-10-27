Φεστιβάλ παιδικού βιβλίου στην Καλαμάτα

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας διοργανώνει και φέτος το 3ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου του Δήμου Καλαμάτας, από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, με επίκεντρο το παιδικό βιβλίο, την εικονογράφηση και τη σχέση ανάμεσα στην εικόνα και το κείμενο.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ (Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου) και αποτελεί πλέον έναν σημαντικό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό θεσμό για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Με τη βράβευσή του, τον Μάρτιο του 2026, από το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ με το βραβείο «Ζωρζ Σαρή» αναγνωρίστηκε η συμβολή του στην προώθηση της φιλαναγνωσίας.

Κάλεσμα συμμετοχής απηύθυναν με δηλώσεις τους, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, η Πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας Πιπίνα Κουμάντου καθώς και Προϊσταμένη της ΔΗΚΕΒΙ Καλαμάτας Μάγδα Σουλιώτη.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μία προσπάθεια που ξεκίνησε το 2024 εξελίσσεται σε ένα πολύ σημαντικό θεσμό για την περιοχή μας», ανέφερε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας ότι η χαρά είναι διπλή, καθώς το Φεστιβάλ απευθύνεται στα παιδιά και στη νέα γενιά. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια γιορτή δημιουργικότητας που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να φανταστούν, να αγκαλιάσουν το βιβλίο και να ονειρευτούν, εκφράζοντας την ευχή η διοργάνωση να αποτελέσει αφορμή για να δημιουργηθούν ακόμη περισσότεροι αναγνώστες.

Η πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, Πιπίνα Κουμάντου, υπογράμμισε ότι μέσα σε μια εποχή κατά την οποία οι ανθρώπινες αξίες δοκιμάζονται, ο Δήμος και η Βιβλιοθήκη επιλέγουν να προωθήσουν την παιδεία, το βιβλίο, τη φιλαναγνωσία, την ομαδικότητα και τη συμμετοχή. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη βράβευση του Φεστιβάλ σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλεται από τους διοργανωτές.

Η φετινή θεματική εστιάζει στην εικονογράφηση και στον τρόπο με τον οποίο η εικόνα αφηγείται, καλλιεργεί την παρατηρητικότητα και τη φαντασία και προσφέρει στον αναγνώστη διαφορετικές δυνατότητες προσέγγισης μιας ιστορίας. Όπως εξήγησε η Μάγδα Σουλιώτη, η οποία έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, «η εικόνα αποτελεί την πρώτη επαφή του παιδιού με το βιβλίο, πριν ακόμα μάθει να διαβάζει». Στόχος των δράσεων είναι τα παιδιά να γνωρίσουν τη δημιουργία ενός βιβλίου, να συναντήσουν τους ανθρώπους που το γράφουν και το εικονογραφούν και να πειραματιστούν με δικούς τους τρόπους έκφρασης.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει το αφιέρωμα στη συγγραφέα και εικονογράφο παιδικών βιβλίων Σοφία Ζαραμπούκα, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στις 6.30 μ.μ., στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει μουσική από μαθητές του σχολείου, παρουσίαση του έργου της από την καθηγήτρια Παιδικής Λογοτεχνίας του ΕΚΠΑ Αγγελική Γιαννικοπούλου, την παράσταση «Ένα ταξίδι στη ζωή μου» από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας και την τιμητική βράβευση της δημιουργού. Στον χώρο θα εκτεθούν, επίσης, αυθεντικά έργα της.

Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 10 π.μ., στο 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας «Πέτρος Θέμελης», θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή ημερίδα «Λέξεις και εικόνες στο χαρτί». Δημιουργοί και ειδικοί του παιδικού βιβλίου θα μιλήσουν για την εικονογράφηση, την αισθητική αγωγή, τα βιβλία πρώτης ανάγνωσης και τα κόμικς, με θεματικές που απευθύνονται και σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, περίπου 30 συγγραφείς και εικονογράφοι από 13 εκδοτικούς οίκους θα συναντήσουν μαθητές σε σχολεία και χώρους της πόλης. Σύμφωνα με τη Μάγδα Σουλιώτη, η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσεγγίσει περίπου 3.000 παιδιά, εκ των οποίων 1.000 θα είναι μεταφερόμενοι μαθητές από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται απογευματινά εργαστήρια για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, με αντικείμενο την εικονογράφηση, τη μουσική, το θεατρικό παιχνίδι και δημιουργικές προτάσεις για την ανάγνωση και την αξιοποίηση των βιβλίων. Επιπλέον, με τη στήριξη του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας θα ενισχύσει τις σχολικές βιβλιοθήκες των συμμετεχόντων σχολείων με επιλεγμένα βιβλία που θα παρουσιαστούν στο Φεστιβάλ.

Επιδίωξη των διοργανωτών είναι οι συναντήσεις να έχουν συνέχεια και να ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναζητήσουν το επόμενο βιβλίο τους, ενώ παράλληλα να προσφέρουν σε γονείς και εκπαιδευτικούς ιδέες για την καλλιέργεια της αναγνωστικής σχέσης στο σπίτι και στο σχολείο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας: https://librarykalamata.gr/.