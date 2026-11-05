Στην Καλαμάτα η Πανελλήνια Συνάντηση Lancia Delta HF Integrale

Η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει την Πανελλήνια Συνάντηση Lancia Delta HF Integrale στις 28 και 29 Νοεμβρίου, με τη διοργάνωση του Lancia Delta HF Integrale Club Grecia.

Η παραχώρηση του χώρου για τη στατική έκθεση των αυτοκινήτων εγκρίθηκε χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο της διήμερης συνάντησης, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου το πρωί, τα αυτοκίνητα του συλλόγου θα εκτεθούν στην προκυμαία της Καλαμάτας, μεταξύ των οδών Μαιζώνος και Φαρών. Κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά διαφορετικές εκδόσεις της Lancia Delta HF Integrale και να συναντήσουν τους ιδιοκτήτες τους.

Από τους δρόμους των ειδικών διαδρομών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ μέχρι σήμερα, η Integrale παραμένει ένα πραγματικό σύμβολο μηχανολογίας, αγωνιστικής κληρονομιάς και αυθεντικού πάθους.

Στόχος του συλλόγου είναι η συνάντηση να αποτελέσει αφορμή γνωριμίας και ανταλλαγής εμπειριών για όσους μοιράζονται την αγάπη για τη Lancia και την αγωνιστική της κληρονομιά.