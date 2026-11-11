Γεύσεις, παράδοση και πολιτισμός στην Κορώνη - Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση για την Μεσογειακή Διατροφή

Σε μια γεμάτη αίθουσα εκδηλώσεων του νέου Γυμνασίου-Λυκείου Κορώνης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής η εναρκτήρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Γεύσεις, Παράδοση και Πολιτισμός στην Κορώνη: Εμβληματική Κοινότητα Μεσογειακής Διατροφής», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κορώνης.

Η Κορώνη ως πρέσβειρα της UNESCO σε μια χρονιά ορόσημο

Το 2026 αποτελεί έτος-σταθμό, καθώς η 16η Νοεμβρίου γιορτάζεται για πρώτη φορά ως Παγκόσμια Ημέρα Μεσογειακής Διατροφής από την UNESCO, με την Κορώνη να φέρει περήφανα τον τίτλο της πρέσβειρας.

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Δέσποινα Ηλιοπούλου, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων και εκπροσώπων συλλόγων της περιοχής.

Χαιρετισμούς και τοποθετήσεις πραγματοποίησαν ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς (οι βουλευτές Μιλτιάδης Χρυσομάλλης και Αλέξης Χαρίτσης απέστειλαν χαιρετιστήριες επιστολές), ο α’ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Παύλος Κρανιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Μεσσηνίας Παύλος Χριστόπουλος, καθώς και ο σύμβουλος του αγροδιατροφικού τομέα Γιάννης Καρβέλας.

Ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη σημασία του νέου σχολείου -σημειώνοντας πως οι όποιες ατέλειες θα διορθωθούν άμεσα-και διαβεβαίωσε το κοινό ότι:

«Η δημοτική αρχή προτίθεται να υιοθετήσει και να συμπεριλάβει στα πλάνα της όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα καταστήσουν την Κορώνη Πρέσβειρα της Μεσσηνίας όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά στην πραγματικότητα, ώστε το όνειρο της τοπικής κοινωνίας να γίνει πράξη».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Κορώνης Παναγιώτης Μαργιάννης υπογράμμισε: «Όταν αναφερόμαστε στην Κορώνη, δεν εννοούμε στενά την τοπική κοινότητα αλλά ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα, τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο. Για να φτάσει η Μεσογειακή Διατροφή στο τελευταίο στάδιο, στην εστίαση, την παραγωγή και το εμπόριο, απαιτείται ένας επίσημος φορέας πιστοποίησης, ένα Σύμφωνο Ποιότητας που πρέπει να ανήκει εξ ολοκλήρου στον Δήμο Πύλου - Νέστορος. Οφείλουμε να προχωρήσουμε σε σύγχρονη καταγραφή της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ανοίγοντας μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους. Με εργαλεία όπως το προβιομηχανικό ελαιοτριβείο στο Χαρακοπιό, μπορούμε να δημιουργήσουμε ζωντανές, ψηφιοποιημένες και εμπορεύσιμες διαδρομές για τον επισκέπτη».

Η επιστημονική πλαισίωση της δράσης αναδείχθηκε μέσα από τις ομιλίες των καθηγητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

- Ιωακείμ Σπηλιόπουλος (Καθηγητής & Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας & Τροφίμων): Αναφέρθηκε στην τεχνολογική υπεροχή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μεσσηνιακών προϊόντων.

- Παρασκευή Ντετοπούλου (Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας): Ανέλυσε τη διατροφική αξία του μεσογειακού προτύπου στην υγεία και τη μακροζωία.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι τοπικών παραγωγικών και πολιτιστικών φορέων, ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μενέλαος Γερονικολός, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Γιάννης Νικολακόπουλος, καθώς και ο διευθυντής της ΣΑΕΚ Καλαμάτας Χαράλαμπος Κοτσογλανίδης.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με μπουφέ τοπικών εδεσμάτων, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το μέλλον και τις προοπτικές του θεσμού.

Οι εκδηλώσεις που ακολουθούν

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών της δράσης «Γεύσεις, Παράδοση και Πολιτισμός στην Κορώνη: Εμβληματική Κοινότητα Μεσογειακής Διατροφής» έχει ως εξής:

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου (9:30 - 14:30): Βιωματικά εργαστήρια ελαιόλαδου στο προβιομηχανικό Ελαιοτριβείο Χαρακοπιού και κεραμικής στο εργαστήριο «Χοϊκό» (η δράση δεν είναι ανοιχτή για το κοινό).

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου (18:00, Μανιατάκειον Ίδρυμα): Παρουσίαση πρότασης λογότυπου Μεσογειακής Διατροφής & Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου (18:00, Παλαιό Σχολείο): Μεγάλη Γιορτή Μεσογειακής Διατροφής & Συλλογικοτήτων με παραδοσιακούς χορούς και εδέσματα.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου (18:00, Μανιατάκειον Ίδρυμα): Παγκόσμια Ημέρα Μεσογειακής Διατροφής – Τελετή Λήξης & Γευσιγνωσία Οίνου.