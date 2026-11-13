Με συμμετοχές από τη Μεσσηνία το 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού

Η μελισσοκομική παραγωγή της Μεσσηνίας και της υπόλοιπης Πελοποννήσου θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Γορτυνίας και μελισσοκόμοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Λακωνία, παρουσιάζοντας τον πλούτο της τοπικής παραγωγής. Η παρουσία τους αποτελεί ευκαιρία για την προβολή των πελοποννησιακών μελιών στο αθηναϊκό κοινό και την άμεση επαφή των παραγωγών με καταναλωτές και επαγγελματίες.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν τους Μεσσήνιους μελισσοκόμους και τους συναδέλφους τους από τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες, να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους και να ενημερωθούν για την προέλευση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν μέλι απευθείας από τους παραγωγούς, μαθαίνοντας περισσότερα για τις διαδρομές των μελισσιών και τη σύνδεση της παραγωγής με τη χλωρίδα κάθε περιοχής.

Το φεστιβάλ συγκεντρώνει μέλια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από θυμαρίσιο και πευκόμελο έως ανθόμελα και λιγότερο γνωστές ποικιλίες. Την έκθεση συμπληρώνουν προϊόντα της κυψέλης, γλυκές δημιουργίες και προτάσεις με βάση το μέλι, προσφέροντας επιλογές τόσο για το καθημερινό τραπέζι όσο και για τις αγορές της εορταστικής περιόδου.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ο 6ος Διαγωνισμός Ελληνικού Μελιού Ανώτερης Ποιότητας – High Quality Honey Contest, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ανάδειξη μελιών εξαιρετικής ποιότητας και στην ενημέρωση καταναλωτών και επαγγελματιών για τα χαρακτηριστικά τους.

Παράλληλα, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί το 17ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας, με θέμα «Μελισσοκομία και Βιωσιμότητα». Επιστήμονες, παραγωγοί και εκπρόσωποι φορέων θα συζητήσουν ζητήματα που αφορούν το μέλλον του κλάδου, σε μια συνάντηση με ενδιαφέρον και για τη μελισσοκομική κοινότητα της Πελοποννήσου.

Για τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμους θα λειτουργήσει ειδικός Τομέας Μελισσοκομικού Εξοπλισμού, με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και επιχειρήσεων από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Τουρκία και την Αίγυπτο. Θα παρουσιαστούν μηχανήματα, κυψέλες, μελισσοεφόδια, μέσα ατομικής προστασίας και προϊόντα για τη φροντίδα και την υγεία των μελισσών.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου από τις 4 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. και το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου από τις 10 π.μ. έως τις 9 μ.μ.. Η πρόσβαση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου εξυπηρετείται από τον σταθμό Μετρό Ανθούπολη, ενώ διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο www.greekhoneyfestival.gr, στο τηλέφωνο 210 3610265 και στο email info@greekhoneyfestival.gr.