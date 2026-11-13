Εκδηλώσεις γεύσεων και πολιτισμού σε Κορώνη και Χαρακοπιό

Με επιτυχία και ουσιαστική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η 2η εκδήλωση του φεστιβάλ «Γεύσεις, Παράδοση και Πολιτισμός στην Κορώνη: Εμβληματική Κοινότητα Μεσογειακής Διατροφής».

Η φετινή προσπάθεια ουσίας, που χτιζόταν μεθοδικά έναν ολόκληρο χρόνο, πέρασε από τη θεωρία στην πράξη, μεταφέροντας τις δράσεις στο Χαρακοπιό.

Στο Παραδοσιακό Προβιομηχανικό Ελαιοτριβείο Χαρακοπιού, πραγματοποιήθηκε αναλυτική ξενάγηση και επεξήγηση τόσο στους μαθητές όσο και στους φοιτητές από την Μάρθα Παντελάκη, Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρακοπιού, και τον Γεώργιο Μαθιόπουλο, μέλος του Συλλόγου. Αμέσως μετά οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρακολούθησαν εξειδικευμένο βιωματικό εργαστήριο και γευσιγνωσία εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου από την Τεχνολόγο Τροφίμων, Κωνσταντίνα Μπουγέση.

Στη συνέχεια, στον παραδοσιακό και σύγχρονο χώρο κεραμικής «Χόϊκο», πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο κεραμικής από την αγγειοπλάστη-κεραμίστρια Μαρία Βασιλογιαννακοπούλου προς την ομάδα των φοιτητών.

Σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των μαθητών αποτέλεσε η παρακολούθηση του ιστορικού ντοκιμαντέρ του Συλλόγου Επαγγελματιών Κορώνης «Ρεσάλτο» στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Μανιατάκη, φέρνοντας τα παιδιά πιο κοντά στην ιστορία της περιοχής.

Στις δράσεις συμμετείχαν 25 μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, Γρηγόριο Δημητρίου και Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο καθώς και 42 φοιτήτριες του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπό την εποπτεία της Επίκουρης Καθηγήτριας Παρασκευής Ντετοπούλου, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Καλαμάτας, Ιωάννα Ραβάνη και Γεώργιο Αργυροηλιόπουλο.

Η συνύπαρξη της εκπαιδευτικής κοινότητας στα ιστορικά τοπόσημα του Χαρακοπιού αποδεικνύει ότι ο στόχος να γίνει η Κορώνη Πρέσβειρα της Μεσογειακής Διατροφής στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά θεμελιώνεται γερά στη νέα γενιά.

Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ συνεχίζονται σήμερα στις 6 μ.μ. στο Μανιατάκειον Ίδρυμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η 3η εκδήλωση, με κεντρικό θέμα την παρουσίαση της πρότασης για το επίσημο Λογότυπο της Μεσογειακής Διατροφής από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Κορώνης, Παναγιώτη Μαργιάννη, και τον Διαχειριστή της Φιλόεργος ΙΙ ΑΜΚΕ, Μάρκο Χαρίτο, καθώς και τα εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας.