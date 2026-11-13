«Λέοπολντ» από τη Θεατρική Ομάδα “Μέθεξη”

Το έργο του Θανάση Τριαρίδη «Λέοπολντ» παρουσιάζει η Θεατρική Ομάδα Μέθεξη, από το Σάββατο 21 Νοεμβρίου έως και τις 13 Δεκεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, σε σκηνοθεσία Πέτρου Κλάδη.

Η παράσταση εντάσσεται στον εορτασμό των 21 χρόνων παρουσίας της ομάδας στα θεατρικά δρώμενα της πόλης.

Πρόκειται για ένα έργο σύγχρονου πολιτικού θεάτρου, με αιχμηρή γραφή, χιούμορ και ανατροπές, που θέτει ερωτήματα γύρω από τη δικαιοσύνη, την ευθύνη και τις προσωπικές επιλογές. Μέσα από απρόβλεπτες καταστάσεις

και αντιφατικούς χαρακτήρες, αναδεικνύονται πλευρές της ανθρώπινης φύσης, ενώ το κοινό καλείται να αναμετρηθεί με τις δικές του βεβαιότητες.

Ιδιαίτερη παρουσία στις παραστάσεις θα έχει ο συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης, ο οποίος θα βρεθεί στην Καλαμάτα στις 27, 28 και 29 Νοεμβρίου. Θα παρακολουθήσει τις αντίστοιχες παραστάσεις και στη συνέχεια θα συνομιλήσει με τους θεατές για το έργο και τα ερωτήματα που θέτει. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πέτρος Κλάδης. Την αφίσα και το έντυπο υλικό επιμελήθηκαν ο Ηλίας Κουρούπης και η Ευρυδίκη Κουμανάκου.

Τον χειρισμό του ήχου έχει ο Γιώργος Ζωντανός, των φωτισμών η Χρυσούλα Ροδίτη, ενώ τις κατασκευές ο Αντώνης Καζάκος. Το teaser και τη βιντεοσκόπηση επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Σταθόπουλος.

Ερμηνεύουν οι Φώτης Ανυφαντής, Βίκυ Ασημακοπούλου, Ηλίας Δαρσακλής, Δημήτρης Δημέας, Κέλλυ Καρμοίρη, Μαίρη Κασιδάκη, Περσέας Κλάδης, Πέτρος Κλάδης, Γιάννης Κορατζόπουλος, Ευρυδίκη Κουμανάκου, Ηλίας

Κουρούπης, Φρόσω Ματσούκα, Δήμητρα Νίκα, Σταυρούλα Νικολοπούλου, Μπάμπης Παπαϊωάννου, Ιάκωβος Πετροπουλέας, Παναγιώτης Σιώρας, Δέσποινα Σκάρπα, Έβελυν Σκαρπαλέζου, Μαρίκα Συκάκη και Βάσω Τριανταφυλλίδη.

Οι παραστάσεις θα δίνονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 9 μ.μ. και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 μ.μ., έως τις 13 Δεκεμβρίου. Το εισιτήριο κοστίζει 12 ευρώ και 10 ευρώ το μειωμένο. Για πληροφορίες και κρατήσεις

στο τηλέφωνο 6936806437.