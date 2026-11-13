Εκδήλωση της Αντιφασιστικής Κίνηση Καλαμάτας για την επιστροφή της ακροδεξιάς

Εκδήλωση – συζήτηση με θέμα «Η επιστροφή της ακροδεξιάς: Από τα σχολεία μέχρι τους δρόμους», διοργανώνει αύριο Σάββατο η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα στο Αντιφασιστικό Στέκι Καλαμάτας και θα αναφερθεί στην επανεμφάνιση ακροδεξιών και φασιστικών αντιλήψεων στην κοινωνία, στην παρουσία τους στη σχολική κοινότητα και τη δράση τους στον δημόσιο χώρο.

Ομιλητές θα είναι η δημοσιογράφος και μέλος του Αντιφασιστικού Δικτύου Παιδείας Ελευθερία Κουμάντου και ο Σύλλογος «Παύλος Φύσσας».

Οπως αναφέρουν οι διοργανωτές “στόχος της συνάντησης είναι να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους αναπτύσσονται και εκφράζονται σήμερα οι ακροδεξιές ιδέες, να συζητηθούν οι επιπτώσεις τους στην εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή, αλλά και οι δυνατότητες συλλογικής δράσης και αντίστασης απέναντι στον φασισμό”.