Προβολή ντοκιμαντέρ για το Σακχαρώδη Διαβήτη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και ο Σύλλογος Διαβητικών Νομού Μεσσηνίας «Γλυκιά Μεσσηνία» συνδιοργανώνουν εκδήλωση κοινωνικής ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών δράσεων του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Ρεξ» στην Καλαμάτα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Θα προβληθεί το βιωματικό ντοκιμαντέρ «Ζούμε Ανάμεσά Σας» (We Live Among You), παραγωγής 2026, διάρκειας 54 λεπτών, παρουσία της σκηνοθέτιδας και ακτιβίστριας Μαρίας Κατσικαδάκου (Maria Cyber).

Το ντοκιμαντέρ, έχοντας πραγματοποιήσει την επίσημη πρεμιέρα του στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, αποδομεί τους φόβους και τα στερεότυπα που περιβάλλουν τον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1. Απομακρυσμένο από την ψυχρή γλώσσα των ιατρικών διαγνώσεων και τα μελοδραματικά κλισέ, το φιλμ αποτελεί μια ζωντανή, αφοπλιστικά ειλικρινή αλλά ταυτόχρονα ανάλαφρη και γεμάτη χιούμορ καταγραφή της καθημερινότητας.

Μέσα από την κάμερα της Μαρίας Κατσικαδάκου, ο θεατής εισχωρεί στον ρυθμό μιας ζωής που μετριέται σε μονάδες ινσουλίνης, συνεχείς μετρήσεις γλυκόζης, ξαγρύπνια και υπογλυκαιμίες, αλλά ταυτόχρονα βρίθει από όνειρα, δημιουργία, αθλητισμό και ακατάβλητη ενέργεια. Το ντοκιμαντέρ δεν εστιάζει στην ασθένεια καθαυτή, αλλά στον άνθρωπο πίσω από τον αισθητήρα, προσεγγίζοντας με βαθιά ενσυναίσθηση τη «γλυκιά κοινότητα» που αριθμεί εκατομμύρια μέλη σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Όπως υπογραμμίζουν οι κριτικές που συνόδευσαν την πορεία της ταινίας, πρόκειται για ένα μάθημα εξωστρέφειας και κοινωνικής αποδοχής: ένα φιλμ που καταφέρνει να εκπαιδεύσει χωρίς να διδάσκει και να συγκινήσει χωρίς να εκβιάζει το συναίσθημα.

Αμέσως μετά την ταινία, η αίθουσα θα μετατραπεί σε ανοιχτό βήμα διαλόγου. Τρεις άνθρωποι από τον Σύλλογο «Γλυκιά Μεσσηνία», εκπρόσωποι διαφορετικών πτυχών της ίδιας πραγματικότητας, ο Γεράσιμος Βεναρδής και η 12χρονη Λυδία Καραγιάννη θα πάρουν τον λόγο για να μοιραστούν με το κοινό τις δικές τους αλήθειες.

Σημειώνεται ότι η ταινία θα προβληθεί επίσης στο κυρίως πρόγραμμα του 12ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, στην Τρίπολη και στο Αργος.