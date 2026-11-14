Εισαγωγικό βιωματικό σεμινάριο για τη μέθοδο DanceDisability (Χορός και Αναπηρία) διοργανώνεται τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 10.30 π.μ., στο ξενοδοχείο "Ρεξ", στο πλαίσιο των παράλληλων εκπαιδευτικών και συμπεριληπτικών δράσεων του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

Εισηγήτρια θα είναι η πιστοποιημένη tutor της μεθόδου και καλλιτεχνική διευθύντρια του International Dance Festival Disability, Μαρία Χαρ. Καραπαναγιώτη.

Η Τέχνη του Χορού κατέχει κομβική θέση στο πεδίο της κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης. Κάθε σώμα καλείται να συνδεθεί με το δίδυμο Χορού και Μουσικής, αναγνωρίζοντας τη δυναμική του παρουσία στον χώρο. Μέσα από την κίνηση, τα άτομα με αναπηρία έχουν τη δυνατότητα να εναρμονίσουν το σώμα με το πνεύμα και το συναίσθημα, κατακτώντας την αυτοπεποίθηση, την αυτονομία και την ισότιμη συμμετοχή στη δημιουργία.

Η μέθοδος DanceDisability προσεγγίζει τη σωματική κίνηση όχι ως αυστηρή τεχνική φόρμα, αλλά ως πανανθρώπινο κανάλι έκφρασης και επικοινωνίας, αποδομώντας τα κινητικά στερεότυπα και καλλιεργώντας μια νέα κουλτούρα καθολικής προσβασιμότητας στις παραστατικές τέχνες.

Η δράση απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία, εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, επαγγελματίες και σπουδαστές χορού και θεάτρου, θεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φροντιστές, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα στον πολιτισμό.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται δήλωση συμμετοχής λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης από τις «Δρυάδες εν Πλω». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο info@peloponnisosdocfestival.com, με θέμα «Δήλωση Συμμετοχής Βιωματικό Σεμινάριο DANCEDISABILITY».