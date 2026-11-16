Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο στα Φιλιατρά, η παρουσίαση του ημερολογίου του Ομίλου Δράσεων και Πολιτισμού Φιλιατρών για το 2027 με τίτλο «Τα Φιλιατρά αφηγούνται».

Η θερμή ανταπόκριση του κόσμου και το ενδιαφέρον με το οποίο αγκάλιασαν την εκδήλωση αποτέλεσαν την καλύτερη επιβράβευση μιας πολύμηνης προσπάθειας, που είχε ως στόχο να αναδείξει πτυχές της ιστορίας, της καθημερινής ζωής και της συλλογικής μνήμης της πόλης.

Μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου ξεδιπλώνονται ιστορίες, γεγονότα, πρόσωπα και μνημεία - τοπόσημα των Φιλιατρών. Το ρολόι, οι πλατείες και τα ιστορικά κτίρια, τα σχολεία, η σταφιδική οικονομία, οι άνθρωποι και οι δραστηριότητές τους συνθέτουν ένα ταξίδι στον χρόνο, που επιχειρεί να συνδέσει τις νεότερες γενιές με το παρελθόν του τόπου τους και να ξυπνήσει μνήμες στους παλαιότερους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το σκεπτικό και η φιλοσοφία της έκδοσης, ενώ μέσα από τις εισηγήσεις των ομιλητών αναδείχθηκαν τόσο η ιστορική τεκμηρίωση όσο και η ιδιαίτερη συναισθηματική αξία του εγχειρήματος

Ο Όμιλος Δράσεων και Πολιτισμού αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά όλους όσοι συνέβαλαν με τις γνώσεις, τις μαρτυρίες, τις προσωπικές και οικογενειακές αναμνήσεις, τη βιβλιογραφία και το φωτογραφικό υλικό τους στη δημιουργία του ημερολογίου, καθώς και όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για την προβολή της προσπάθειάς τους.

Το ημερολόγιο «Τα Φιλιατρά αφηγούνται» δεν φιλοδοξεί απλώς να συνοδεύσει τους μήνες της νέας χρονιάς. Φιλοδοξεί να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη, να αναδείξει την ιστορική ταυτότητα του τόπου μας και να υπενθυμίσει πως κάθε πόλη έχει τις δικές της ιστορίες, που αξίζει να διασώζονται και να μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Γιατί τα Φιλιατρά έχουν πολλά ακόμα να αφηγηθούν.