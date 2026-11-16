Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, στις 10.15 το πρωί, θα τελεστεί δοξολογία στον ναό του Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

Θα ακολουθήσει η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Παναγιώτη Νίκα, διευθυντή του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.

Στις 10.30, στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης (πλατεία Δημαρχείου), στον Νέδοντα, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα γίνει κατάθεση στεφανιών από εκπροσώπους της κυβέρνησης, της Βουλής, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου και των Ενώσεων Εθνικής Αντίστασης.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ένδοξων νεκρών του έθνους και η τελετή θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.