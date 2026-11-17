Εκδήλωση για τη βία στις σχέσεις διοργανώνει το Κέντρο Διοτίμα μεθαύριο Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Η εκδήλωση με τίτλο «Η βία στις σχέσεις: αναγνωρίζοντας τα σημάδια, βρίσκοντας διαδρομές υποστήριξης» είναι στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόληψη της έμφυλης βίας και προώθηση της ισότητας στη Μεσσηνία» και γίνεται με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου).

Οπως αναφέρουν οι διοργανωτές “η πρόληψη της έμφυλης βίας και η ισότητα αποτελούν προϋπόθεση της κοινωνικής συνοχής. Η βία στις συντροφικές σχέσεις δεν είναι μόνο σωματική. Μπορεί να είναι ψυχολογική, λεκτική, σεξουαλική ή οικονομική και να εκδηλώνεται με συμπεριφορές ελέγχου, χειραγώγησης και εκφοβισμού, που συχνά είναι δύσκολο να αναγνωριστούν, ιδίως στα πρώτα στάδια μιας σχέσης”.

Τα ερωτήματα που θα απαντηθούν στην εκδήλωση, αφορά στο ποιες είναι οι μορφές της ενδοοικογενειακής βίας; Πώς αναγνωρίζουμε τα πρώτα σημάδια μιας κακοποιητικής σχέσης; Τι εμποδίζει μια γυναίκα να ζητήσει βοήθεια; Πώς επηρεάζει η βία τη ζωή και την καθημερινότητά της;

Ποιες δυνατότητες προστασίας και υποστήριξης υπάρχουν;

Το πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης περιλαμβάνει:

- εισηγήσεις από το Κέντρο Διοτίμα, με ομιλήτριες τη Δήμητρα Αντωνοπούλου,

επόπτρια διαχείρισης υποθέσεων έμφυλης βίας και τη Μαρίνα Φαρμακίδη,

δικηγόρο της νομικής ομάδας,

- προβολή του ντοκιμαντέρ «Η βία στις σχέσεις»,

- ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

Η ταινία της Μεσσήνιας δημοσιογράφου και ντοκιμαντερίστριας Νιόβης

Αναζίκου, σε παραγωγή του VICE, καταγράφει τις μαρτυρίες γυναικών που

έχουν βιώσει βία στη σχέση τους και τις διαδρομές που ακολούθησαν για να

ξεφύγουν από αυτήν. Με συνεντεύξεις εκπροσώπων της Πολιτείας, της

Ελληνικής Αστυνομίας και του Κέντρου Διοτίμα, εξετάζει επίσης τον ρόλο των

θεσμών στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.