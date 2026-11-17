Το βιβλίο «Οικονομικούλης και Οικονομικούλα Ι» του οικονομολόγου και συγγραφέα Σωτήρη Χριστόπουλου παρουσιάζουν τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά και η Ενωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ), αύριο Τετάρτη, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα «Ρεγγίνα» του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

Το βιβλίο προσεγγίζει την οικονομική παιδεία με απλό και παιγνιώδη τρόπο, μέσα από τις ιστορίες δύο φίλων, του Οικονομικούλη και της Οικονομικούλας. Οι δύο ήρωες βοηθούν τους μικρούς αναγνώστες να διακρίνουν τις ανάγκες από τις επιθυμίες, να θέτουν στόχους, να οργανώνουν τα χρήματά τους και να κατανοούν την αξία της αποταμίευσης και του προγραμματισμού.

Ο συγγραφέας Σωτήρης Χριστόπουλος, οικονομολόγος με εμπειρία στην οικονομική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, μεταφέρει βασικές οικονομικές έννοιες με τρόπο κατανοητό, επιδιώκοντας να εξοικειώσει τα παιδιά με τη σωστή διαχείριση των χρημάτων από μικρή ηλικία.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η φιλόλογος και λογοτέχνης Χαρά Νικολακοπούλου, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά Φώτης Μπουγάς, ο οικονομολόγος και μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΕΔΕ Γιώργος Δρέτας και ο λογιστής και Α’ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Παύλος Κρανιώτης.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο οικονομολόγος των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά Θοδωρής Ξυδιάς, η οικονομολόγος του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας Λέττα Παναγιωτοπούλου και ο συγγραφέας.

Φιλική συμμετοχή στην εκδήλωση έχει το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις» της Δήμητρας Δημοπούλου. Στο τέλος θα ακολουθήσει συζήτηση με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον συγγραφέα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.