Απολογιστική ημερίδα για το πρόγραμμα «Δράσεις για Σένα», που αφορά την κατάρτιση 1.000 ανέργων στους δήμους Οιχαλίας, Μεγαλόπολης, Τρίπολης και Γορτυνίας, διοργανώνουν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 6.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο «Μαρία Κάλλας» στον Μελιγαλά, τα Επιμελητήρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Οιχαλίας.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης», με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων ανέργων στις περιοχές που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Συνολικά, το πρόγραμμα αφορά 1.000 ανέργους από τη Μεσσηνία και την Αρκαδία, οι οποίοι συμμετείχαν σε 44 τμήματα κατάρτισης. Περιλάμβανε συμβουλευτική υποστήριξη, 440 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, καθώς και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι ωφελούμενοι έλαβαν εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.200 ευρώ.

Η κατάρτιση επικεντρώθηκε σε τρεις τομείς της τοπικής οικονομίας: την επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών σε τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, τις ορθές παραγωγικές πρακτικές τροφίμων και ποτών και την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και θα εξεταστούν οι δυνατότητες αξιοποίησης των πιστοποιημένων δεξιοτήτων των ωφελουμένων από τις επιχειρήσεις της περιοχής. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το Ηλεκτρονικό Έντυπο Καλών Πρακτικών.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, φορείς, ωφελουμένους του προγράμματος και κάθε ενδιαφερόμενο.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τα Επιμελητήρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας, σε συνεργασία με τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Διάσταση και Σαρωνίς, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση του ΕΣΠΑ 2021–2027.