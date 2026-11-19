“Γράφουμε Ιστορία”, επετειακή εκδήλωση και έκθεση αρχείων για τα 100 χρόνια της πραγματοποιεί η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) στην Καλαμάτα, μεθαύριο Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Μέγαρο Χορού.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΠΗΝ αναφέρει:

Στην πόλη που κουβαλά μια βαριά κληρονομιά, την έκδοση της πρώτης έντυπης εφημερίδας στην επαναστατημένη Ελλάδα, με τίτλο: «Σάλπιγξ Ελληνική», την 1η Αυγούστου του 1821, η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων συνεχίζει να «Γράφει Ιστορία!».

Η Καλαμάτα αποτελεί τον επόμενο σταθμό των επετειακών εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΠΗΝ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων (1926 – 2026) από την ίδρυσή της, αλλά και τη διαδρομή 70 ετών προσφοράς και διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης από το Μουσείο Τύπου της Ένωσης.

Ένας ολόκληρος αιώνας προσφοράς του Τύπου στην ενημέρωση και τη Δημοκρατία τιμάται μέσα από εκδηλώσεις που «φωτίζουν» το ρόλο του δημοσιογραφικού λειτουργήματος στο πέρασμα των χρόνων και δίνουν «τροφή» για αναστοχασμό για τις μεγάλες προκλήσεις που βιώνουμε σήμερα.

Διότι, τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ δεν αποτελούν μόνο μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά μια ισχυρή υπενθύμιση της αποστολής της δημοσιογραφίας στη σύγχρονη εποχή: να υπηρετεί την αλήθεια, να ενισχύει τη Δημοκρατία και να παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην κοινωνία.

Η επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα λάβει χώρα το προσεχές Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στις 19.00, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, στην αίθουσα “Black Box”.

Στην αρχή, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της επετειακής έκθεσης αρχείων και τεκμηρίων της ΕΣΗΕΠΗΝ και σπάνιο υλικό που προέρχονται από τις συλλογές και τα αρχεία των: Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, εφημερίδα “Ελευθερία”, εφημερίδα “Θάρρος”, εφημερίδα “Μεσσηνιακός Λόγος”, του Μουσείου Τύπου της Ένωσης και το Αρχείο Βουλής των Ελλήνων, επιμελήθηκε η ιστορικός Τέχνης Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου.

Αμέσως, μετά θα ακολουθήσει εκδήλωση, το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής: Καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της ΕΣΗΕΠΗΝ Κυριάκο Κορτέση. Προβολή ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ.

Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί εκπροσώπων αρχών, προέδρων Ενώσεων και δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες. Ο Θεόδωρος Μπρεδήμας, δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ θα αναπτύξει το θέμα: “Η ιστορία του Μεσσηνιακού Τύπου” και ο Βασίλης Μπακόπουλος, Δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ, θα μιλήσει με θέμα: “Από το Συνδετήριο, στο dot gr”. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει η Κέλλυ Δημητρούλια, δημοσιογράφος και μέλος της ΕΣΗΕΠΗΝ.