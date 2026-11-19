Τι βοηθά ένα παιδί να νιώσει ότι ανήκει, ότι μπορεί να εκφραστεί και ότι η φωνή του ακούγεται;

Το ερώτημα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της ημερίδας «ΑΝΗΚΩ – Δυναμώνουμε τα παιδιά και τους εφήβους: Ο ρόλος του αθλητισμού και της τέχνης στην πρόληψη και την προστασία», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Την ημερίδα διοργανώνει η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας. Εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης και της Εκπαίδευσης, επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, αθλητές και άνθρωποι της τέχνης θα συζητήσουν πώς μια ομάδα, ένα γήπεδο ή ένα θεατρικό εργαστήριο μπορούν να γίνουν χώροι όπου τα παιδιά χτίζουν σχέσεις, αποκτούν αυτοπεποίθηση και βρίσκουν στήριξη.

Η ημερίδα ανοίγει με την ενότητα «Παιδί, δικαιώματα και Δικαιοσύνη: πρόληψη, προστασία και κοινωνική ένταξη». Η Ηλέκτρα Κουτσούκου, νομικός, επίκουρη καθηγήτρια Δικαίου του Παιδιού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικά υπεύθυνη της ΕΛΙΖΑ, θα μιλήσει για το δικαίωμα των παιδιών να ακούγονται στις αποφάσεις που τα αφορούν. Η Πολυξένη Τσούλη, εισαγγελέας πρωτοδικών και διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσσηνίας, θα αναφερθεί στη θέση που μπορούν να έχουν ο αθλητισμός και η τέχνη στην πρόληψη, την κοινωνική ένταξη και την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας σε ανηλίκους που έρχονται σε επαφή με τη Δικαιοσύνη. Την ενότητα συντονίζει η Αγγελική Ρουμελιώτου, επιμελήτρια ανηλίκων και γενική γραμματέας της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας.

Στον πρώτο θεματικό διάλογο, με τίτλο «Περισσότερο από ένα παιχνίδι», η κοινωνική λειτουργός Βίκυ Καραμπάτσου θα συζητήσει τον ρόλο του αθλητισμού στην πρόληψη και την προστασία των παιδιών με δύο νέους αθλητές που θα καταθέσουν τη δική τους εμπειρία. Ο Κωνσταντής Αχιλλέας Τιόπουλος είναι αθλητής στίβου και φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ η Μαρία Χριστοπούλου αγωνίζεται με τον Α.Ο. Μαρκοπούλου στη Volley League Γυναικών και είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων. Τη συζήτηση συντονίζει η Χρυσόθεμις Αμανατίδη, δικηγόρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Μετά το διάλειμμα, μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου Καλαμάτας θα παρουσιάσουν ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει ο δεύτερος θεματικός διάλογος, «Η τέχνη πέρα από τη δημιουργία», με την Αθανασία Κουτσούκου, παιδοψυχολόγο και οικογενειακή θεραπεύτρια, τον εικαστικό Κώστα Λούζη και την ηθοποιό Γιώτα Μηλίτση. Η συζήτηση θα εστιάσει στο πώς η καλλιτεχνική έκφραση βοηθά παιδιά και εφήβους να μοιραστούν εμπειρίες και συναισθήματα που δύσκολα λέγονται με λόγια. Συντονίζει ο Βασίλης Παπαευσταθίου, αντιδήμαρχος Καλαμάτας και συνιδρυτής της Κινηματογραφικής Λέσχης.

Κεντρική θέση στην ημερίδα έχουν οι ίδιοι οι έφηβοι. Παράλληλα με τις εισηγήσεις, περίπου 40 μαθητές και μαθήτριες από 20 σχολεία της Καλαμάτας θα συμμετάσχουν στο βιωματικό εργαστήριο «Τι μας δυναμώνει πραγματικά;», στην αίθουσα «Ρεγγίνα». Στο εργαστήριο θα πάρουν μέρος μαθητές από γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ, το Μουσικό Σχολείο και σχολεία Ειδικής Αγωγής. Με συντονιστή τον Γιώργο Μόσχο, νομικό, πρώην Συνήγορο του Παιδιού και διευθυντή του Προγράμματος Νεανικής Συμμετοχής YES, θα συζητήσουν τι τους στηρίζει στην καθημερινότητά τους και θα μεταφέρουν τις απόψεις τους στην ολομέλεια. Στο κλείσιμο, ο Γιώργος Μόσχος και η Γαρυφαλιά Τεριζάκη, εκπαιδευτικός και μέλος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας, θα παρουσιάσουν τη «Χάρτα των εφήβων» με δέκα προτάσεις από το εργαστήριο.

Με το μήνυμα «Να μιλήσουμε για τα παιδιά. Να μιλήσουμε με τα παιδιά», η ημερίδα απευθύνεται σε εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για την προστασία τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, οι εγγραφές θα γίνουν στην είσοδο την ημέρα της εκδήλωσης και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.