Το βιβλίο του Γιάννη Σούλη με τίτλο «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου…: Η πόλη των ονείρων μου» παρουσιάζεται το Σάββατο, στις 6.45 μ.μ., στο Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας, με τη διοργάνωση του σχολείου και του συγγραφέα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Σόλαρης, επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων, ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, ψυχολόγος στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας, καθώς και ο συγγραφέας.

Τον συντονισμό θα έχει η διευθύντρια του σχολείου Ελισάβετ Σταθοπούλου, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η εγγονή του συγγραφέα, Εύη Σούλη. Το βιβλίο, είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που τον στήριξαν κατά την εφηβεία του, έχει διανεμηθεί σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της Μεσσηνίας και εκδόθηκε με τη χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.