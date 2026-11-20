Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο της Καίτης Δροσίνη με τίτλο «Silentium», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ελκυστής», την Κυριακή στις 7 μ.μ., στην αίθουσα του συλλόγου «Ακρίτα», στην οδό Αιπύτου 11, στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που φωτίζει τις σκοτεινές πλευρές της παιδικής κακοποίησης και της ενδοοικογενειακής βίας, μέσα από την ιστορία μιας γυναίκας που μεγαλώνει με τραύματα, βιώνει τη βία και τη σιωπή, αλλά προσπαθεί να σπάσει τον κύκλο της κακοποίησης, αντλώντας δύναμη από την αγάπη για τα παιδιά της και την πίστη στη ζωή.

Μια αφήγηση για τις δοκιμασίες, τις ανατροπές, την ανθρώπινη αντοχή και τη δύναμη να συνεχίζεις, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν να οδηγούν στην απόγνωση. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μαρία Βέργη, η Πωλλέτα Ψυχογυιοπούλου και ο Γιάννης Λάσκαρης, ενώ την παρουσίαση θα συντονίσει ο Φώτης Κατσιμπούρης. Η Καίτη Δροσίνη ζει και εργάζεται στην Καλαμάτα. Εχει γράψει αρκετά μυθιστορήματα, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη ζωγραφική, αναπτύσσοντας τη δημιουργική της δραστηριότητα στον χώρο της τέχνης και της λογοτεχνίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.