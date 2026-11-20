Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων παρουσιάζεται μεθαύριο Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στην Καλαμάτα, στις 10 το πρωί, στο ξενοδοχείο “Φαραί Παλλάς”, στην 3η ημερίδα περιφερειακής διαβούλευσης που οργανώνει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας κι Ενημέρωσης.

Στην ημερίδα θα υπάρξουν θεσμικές παρεμβάσεις από τους προέδρους του ΑΠΕ, της ΠΟΕΣΥ κι Ενώσεων Συντακτών.

Ακόμα, σε δύο πάνελ θα αναλυθούν τα σοβαρά ζητήματα της φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας στην εποχή AI - καταπολέμησης SLAPPs και της δημοσιογραφία χωρίς αποκλεισμούς

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εκδήλωση θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από τους: Δημήτρη Πτωχό - περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πιπίνα Κουμάντου - αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και Κώστα Τζιούμη - δήμαρχο Τρίπολης.

Θεσμικές παρεμβάσεις: Άρια Αγάτσα - πρόεδρος Δ.Σ. Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), Σωτήρης Τριανταφύλλου - πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων

Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), Μαρία Αντωνιάδου - πρόεδρος Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων

Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), Θέμης Μπερεδήμας - πρόεδρος Ένωση Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού

Τύπου (ΕΣΠΗΤ), Κυριάκος Κορτέσης - πρόεδρος Ένωση Συντακτών Πελοποννήσου Ηπείρου και

Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), Δημήτρης Χορταργιάς - πρόεδρος Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε), Πέννυ Καλύβα - πρόεδρος Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ).

* 10:30 – 11:00 Ενότητα Ι. Εθνικό Σχέδιο Δράσης: Στρατηγική και Υλοποίηση:

10:30 – 10:45 Παρουσίαση βασικών αξόνων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων (ΕΣΔ) και του ρόλου της Task Force στη διαδικασία υλοποίησης του: Δημήτρης Κιρμικίρογλου - γενικός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

10:45 – 11:00 Παρουσίαση του ρόλου του Διεθνούς Κέντρου Προστασίας και Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων (ICSJ) στην εφαρμογή του ΕΣΔ: Νίκος Παναγιώτου - καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα ΜΜΕ (ICSJ-ΑΠΘ) (διαδικτυακά) και Ηλίας Νικέζης - εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων (ICSJ-ΑΠΘ) (διαδικτυακά).

* 11:00 – 11:45 Ενότητα ΙΙ. Φυσική και ψηφιακή ασφάλεια στην εποχή AI και καταπολέμηση SLAPPs

11:00 – 11:45 Πάνελ A - Φυσική ασφάλεια και ψηφιακή ασφάλεια στην εποχή AI - καταπολέμηση SLAPPs

Συντονισμός: Βασιλική Βετουλάκη, δημοσιογράφος - μέλος ΕΣΗΕΠΗΝ.

Μαρία Αντωνιάδου - πρόεδρος Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) - Μέλος ExCom, IFG. Θέμης Μπερεδήμας - πρόεδρος Ένωση Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού

Τύπου (ΕΣΠΗΤ). Βασίλειος Σπυρόπουλος - Αστυνομικός Υποδιευθυντής, τμηματάρχης Τμήματος Δίωξης Διαδικτυακών Οικονομικών Εγκλημάτων. Πασχάλης Σελιάμης - Υπαστυνόμος Α’, υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της ΕΛ.ΑΣ. Εκπρόσωπος Υ.ΠΡΟ.ΠΟ. στην Task Force. Δρ. Βασίλης Βασιλόπουλος - υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ΕΡΤ, εκπρόσωπος ΕΡΤ στην Task Force. Ανδρέας Παναγόπουλος – δημοσιογράφος, εκπρόσωπος της ΕΣΗΕΑ στην Task Force.

Παρέμβαση δημοσιογράφων.

11:45 – 12:30 · Ενότητα ΙΙΙ. Δημοσιογραφία χωρίς αποκλεισμούς

11:45 – 12:30 Πάνελ B - Δημοσιογραφία χωρίς αποκλεισμούς

Συντονισμός: Δημήτρης Μανιατάκος, δημοσιογράφος - μέλος ΕΣΠΗΤ.

Παναγιώτα Αντωνοπούλου - αντιπρύτανης, καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου. Χριστίνα Συναρέλλη - διευθύνουσα σύμβουλος Αθηναϊκού-Μακεδονικού

Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ). Κυριάκος Κορτέσης - πρόεδρος Ένωση Συντακτών Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ). Παναγιώτης Αλεξόπουλος - καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Γιάννης Σινάπης - δημοσιογράφος (ΕΣΗΕΠΗΝ).

Παρέμβαση δημοσιογράφων

12.30-13.00 Συμπεράσματα ημερίδας.