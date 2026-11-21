Μια ξεχωριστή μουσική κρητική βραδιά, γεμάτη παραδοσιακούς ήχους, αυθεντικές γεύσεις και πλούσια δώρα πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο, με ώρα έναρξης τις 20:30, στο Αίθριο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.

Τη διοργάνωση υπογράφουν από κοινού τα καταστήματα “Μαντάμ Σουσού”, “Sante” και “Ποικιλία”, υπόσχοντας στους παρευρισκόμενους ένα πλούσιο κρητικό μενού - και όχι μόνο - σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς αναλαμβάνει το μουσικό σχήμα του σπουδαίου Κρητικού ερμηνευτή Γιάννη Κακλή, με τον Παναγιώτη Τάσου στη λύρα, σε ένα αυθεντικό κρητικό γλέντι που αναμένεται να κρατήσει το κέφι αμείωτο μέχρι αργά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, όπου τρεις τυχεροί της βραδιάς θα κερδίσουν από μία πτήση επίδειξης, έχοντας τη μοναδική ευκαιρία να πετάξουν με τα φτερά της εταιρείας Flyence Aviation Academy και να απολαύσουν από ψηλά τη μαγευτική θέα του Ψηλορείτη.