Το γνωστό γουέστερν “ προτείνει η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Ταινία - θρύλος στην ιστορία των γουέστερν και γενικότερα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, αποτελεί τον βασιλιά των "σπαγγέτι γουέστερν" και το σήμα κατατεθέν του "μάστορα του είδους" Sergio Leone.

Τρεις πιστολέρος κυνηγούν έναν κρυμμένο θησαυρό που τελικά θα τους φέρει αντιμέτωπους τον ένα με τον άλλο. Είναι το τελευταίο μέρος της πασίγνωστης πλέον τριλογίας του Ιταλού σκηνοθέτη, που φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο "The man with no name trilogy", ο οποίος αναφέρεται στον κινηματογραφικό χαρακτήρα του πρωταγωνιστή και των 3 αυτών ταινιών, τον μοναδικό Clint Eastwood. Και σ’ αυτή την ταινία την έξοχη μουσική υπογράφει ο περίφημος Ιταλός μουσικοσυνθέτης Ennio Morricone, ο οποίος με την χρήση ηλεκτρικών εγχόρδων, αλλά και παραδοσιακών οργάνων, μαγεύει τον θεατή - ακροατή και προωθεί στο έπακρο τις ήδη υπέροχες σκηνές της ταινίας, δημιουργώντας ένα από τα καλύτερα και πιο εμπορικά soundtrack όλων των εποχών, στην ιστορία της 7ης Τέχνης.

Η κινηματογράφηση του Leone, για άλλη μια φορά είναι ιδιαίτερη και χαρακτηριστικότατη. Τα μακρόσυρτα πλάνα της υπαίθρου εναλλάσσονται και συνδυάζονται άψογα με τα πολύ κοντινά πλάνα πάνω στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών, δίνοντας τους έτσι μια ξεχωριστή, μυθική όψη, εξωτερικεύοντας κάθε εσωτερικό συναίσθημα και φόρτιση.

Ο τρόπος που οι ήρωες μπαίνουν στο κάδρο είναι μοναδικός, όπως και η χρήση του γκρο πλάνου σε λεπτομέρειες στα πρόσωπα των ηθοποιών (από το οποίο χτίζεται το σασπένς), αλλά και το έξοχο μοντάζ.

Σενάριο: Luciano Vincenzoni, Sergio Leone. Παίζουν οι: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef.

