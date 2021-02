Ξεκινά αύριο με πλούσιο πρόγραμμα το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (βίντεο)

Για πρώτη φορά, οι λάτρεις των ταινιών τεκμηρίωσης σε όλη την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν 55 ταινίες του εκλεκτού διεθνούς προγράμματος του Φεστιβάλ. Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Τζίνα Πετροπούλου δήλωσε πως από την αρχή του, το φεστιβάλ είχε στόχο να εξυπηρετήσει την τοπική κοινωνία και να φέρει τον ντόπιο πληθυσμό πιο κοντά σε αυτό το κινηματογραφικό είδος, το ντοκιμαντέρ και πιο κοντά στους δημιουργούς των ντοκιμαντέρ, δίνοντας τους βήμα για διάλογο και συζήτηση. «Εχοντας αυτό στο νου, αποφασίσαμε ότι το Φεστιβάλ δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο διαδικτυακά, αλλά πρέπει να γίνει και με φυσική παρουσία. Γι' αυτό έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Φεστιβάλ -έτσι όπως το έχουμε συλλάβει από την αρχή στο μυαλό μας- τον Μάιο από τις 7 έως τις 16 Μαΐου, εφόσον βέβαια τελειώσουμε με τον κορονοϊό» εξήγησε, τονίζοντας πως το πρόγραμμα του διαδικτυακού φεστιβάλ περιλαμβάνει μόνο το διεθνές κομμάτι του φεστιβάλ, καθώς το ελληνικό πρόγραμμα θα προβληθεί τον Μάιο. «Σε αυτό έχουμε επιλέξει 55 διεθνείς ταινίες από 26 διαφορετικές χώρες, από τις οποίες, 44 ταινίες θα προβληθούν σε πανελλήνια πρεμιέρα» τόνισε. Παράλληλα, η κ. Πετροπούλου αναφέρθηκε στο αφιέρωμα «Διεκδικώντας την Ελευθερία» το οποίο αποδίδει φόρο τιμής στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με 14 διεθνείς παραγωγές, από τις οποίες οι 11 είναι πανελλήνιες πρεμιέρες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ακόμα ένα αφιέρωμα για την Ισότητα των Φύλων με 7 διεθνείς ταινίες, που με αφορμή μία κοινωνική ανισότητα ή μία ιδιαίτερη προσωπικότητα, συνθέτουν ένα έργο το οποίο οδηγεί σε δημιουργική σκέψη, καθώς και ένα αφιέρωμα στον Βασκικό Κινηματογράφο, με αφορμή μια νέα συνέργεια με το Διεθνές Φεστιβάλ «Zinebi» στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, ένα φεστιβάλ που μετρά 62 χρόνια ζωής. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, αρχικά διαδικτυακά θα προβληθούν την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου τα ντοκιμαντέρ τριών ταλαντούχων σκηνοθέτιδων από τη χώρα των Βάσκων: της Bertha Gaztelumendi (Ez, eskerrik Asko! Gladys Window), της Iratxe Fresneda (Cold Lands) και της Maider Oleaga (Stepping into the boundary), ενώ τον Μάιο, στην διεξαγωγή του Φεστιβάλ με φυσική παρουσία, θα πραγματοποιηθεί το αφιέρωμα με την παρουσία των δημιουργών των ταινιών. «Είναι ένα πολύ σημαντικό Φεστιβάλ, αρκεί να πω ότι όποιο ντοκιμαντέρ βραβεύεται σε αυτό το Φεστιβάλ, είναι κάτι σαν τον προπομπό των Οσκαρ» σχολίασε.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ

Η ίδια, υπογράμμισε πως την ερχόμενη Κυριακή στις 6 μ.μ. έχει προγραμματιστεί μια ενδιαφέρουσα ζωντανή συζήτηση, ανοιχτή για το κοινό, με θέμα «Διεκδικώντας την Eλευθερία - Πολεμικοί ανταποκριτές». Σε αυτή θα συμμετάσχουν ο Δανός σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Photographer of war, Boris Benjamin Bertram και ο Jan Grarup, ο πολεμικός ανταποκριτής και πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ του Boris Bertram, η Nitza Kakoseos Dominguez από τη Σουηδία, σκηνοθέτης, δημοσιογράφος και πολεμική ανταποκρίτρια στην Νικαράγουα, και ο Νικόλας Βαφειάδης δημοσιογράφος, πολεμικός ανταποκριτής. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «Πεθαίνοντας για την αλήθεια», Νίκος Μεγγρέλης, σε συνεργασία με την Λίνα Γιαννοπούλου, συνεργάτιδα και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Φεστιβάλ. «Πρόκειται για σημαντική συζήτηση όπου κυμαίνεται στο πως οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν τον πόλεμο αλλά παράλληλα αναγκάζονται να γυρίσουν στο σπίτι τους και να ξεχάσουν ότι έχουν ζήσει» επισήμανε. Η συζήτηση θα γίνει στα αγγλικά και με μετάφραση στο νοηματική. Θα μεταδοθεί στο peloponnisosdocfestival.com καθώς και στα social media του Φεστιβάλ. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τέλος, η Τζίνα Πετροπούλου έκανε γνωστό πως θα υπάρχει ημερήσιο πρόγραμμα, η κάθε ταινία θα προβάλλεται για 24 ώρες και θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 200 θεάσεις, κατόπιν απαίτησης των σκηνοθετών. «Εκτός των άλλων θα υπάρχει βραβείο κοινού. Θα ψηφίσετε όσοι παρακολουθείτε τις ταινίες στο πρώτο διαδικτυακό μέρος και θα μπορείτε να ψηφίσετε και το Μάιο στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Στη συνέχεια θα γίνει συμψηφισμός και έτσι θα βγει το βραβείο για το καλύτερο ξένο ντοκιμαντέρ. Οι προεγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και είναι πολύ ενθαρρυντικά τα νούμερα που έχουμε στην διάθεσή μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι το Φεστιβάλ έχει ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Εχουν εγγραφεί θεατές από Κοζάνη, Καστοριά, Τρίκαλα, Σέρρες κι αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, όχι μόνο για το ίδιο το Φεστιβάλ, αλλά και για τις πόλεις που εκπροσωπεί. Η Καλαμάτα, η Πάτρα, η Σπάρτη, το Γύθειο, η Αμαλιάδα, το Άργος, το Ναύπλιο, η Αιγιάλεια, το Ξυλόκαστρο μπαίνουν στον Χάρτη των Κινηματογραφόφιλων» κατέληξε.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

5/2: 1) Eating an elephant -Τρώγοντας έναν ελέφαντα, 2) Chaddr - A River Between Us - Ένας ποταμός ανάμεσά μας, 3) The Journey of Javier Heraud -To ταξίδι του Χαβιέρ Ερώ, 4) BEDU Beddna Naiesh, 5) Bassil'ora.

6/2: 1) Sankara is not Dead - Ο Σανκάρα δεν πέθανε, 2) Ophir – Όφιρ, 3) A Colombian Family - Μια κολομβιανή οικογένεια, 4) Alexander the Fool - Αλέξανδρος, ο τρελός, 5) Sfumato, 6) The Seer and the Unseen - Η γυναίκα που έβλεπε τα ξωτικά.

7/2: 1) March for dignity - Πορεία για την αξιοπρέπεια, 2) Photographer of War -Φωτογράφος του πολέμου, 3) Colombia In My Arms - Η Κολομβία στην αγκαλιά μου, 4) Lost Lives - Χαμένες ζωές, 5) #387, 6) Mujereando. The lament of a goddess - Ο θρήνος μιας θεάς.

8/2: 1) Me the People - Εγώ, ο κόσμος, 2) Ghetto Uprising - The Untold story - Εξέγερση στο γκέτο - Η άγνωστη ιστορία, 3) Exemplary Behaviour - Υποδειγματική συμπεριφορά, 4) All together - Oλοι μαζί, 5) Bajo Fuego - Δεχόμαστε πυρ.

9/2: 1) With eyes open - Με τα μάτια ανοιχτά, 2) Time is on our side - Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, 3) Daughter of Camorra - Κόρη της Καμόρα, 4) Forman vs Forman - Φόρμαν εναντίον Φόρμαν, 5) Daddy – Μπαμπάς.

10/2: 1) Stalking Chernobyl: Exploration after apocalypse - Εισβάλλοντας στο Τσερνόμπιλ: Εξερεύνηση μετά την Αποκάλυψη, 2) In Transit, Identity & Love in Europe - Εν κινήσει - Ταυτότητα και Έρωτας στην Ευρώπη, 3) On the Front Line - Στην πρώτη γραμμή, 4) Silence - Voices of Lisbon, 5) Σιωπή - Φωνές της Λισαβόνας, 6) Being Eriko - Είμαι η Έρικο.

11/2: 1) A Language for Equality - Μία γλώσσα για την ισότητα, 2) Scheme Birds - Τα πουλιά των εργατικών κατοικιών, 3) Return to Epipo - Επιστροφή στο Επίπο, 4) Born in Evin -Γεννημένη στην Εβίν, 5) The Forgotten Treasure - Ο ξεχασμένος θησαυρός.

12/2: 1) Vulnerable Beauty - Εύθραυστη ομορφιά, 2) Unblock Cuba - Ξεμπλοκάρετε την Κούβα, 3) The Fight for Greenland - Η μάχη (μας) για την Γροιλανδία, 4) The Wind. A Documentary Thriller - Ο άνεμος. Ένα ντοκιμαντέρ τρόμου, 5) Bloodless - The path to democracy - Χωρίς σταγόνα αίμα - Ο δρόμος για τη δημοκρατία, 6) Game on, Queer Disruptions in Sports - Το παιχνίδι ξεκινά, Queer αναστάτωση στον αθλητισμό.

13/2: 1) Not just your picture - Όχι μονάχα η φωτογραφία σας, 2) Sheep Hero - Ο Ήρωας των Προβάτων, 3) Anerca, Breath of Life - Ανέρκα, πνοή ζωής, 4) Dear Child - Αγαπητό μου παιδί, 5) The New Abolitionists - Οι νέοι πολέμιοι της δουλείας, 6) Walchensee Forever - Βάλχενζεε για πάντα.

14/2: 1) Cows on the Roof - Αγελάδες στη σκεπή, 2) Kiss the Ground - Φίλα το Χώμα, 3) Fixed Shot - 100 Recordings around Dignity Square - Σταθερό πλάνο - 100 κινηματογραφικές λήψεις στην «Πλατεία Αξιοπρέπειας», 4) Cold Lands - Παγωμένοι Τόποι, 5) Ez, eskerrik asko! Gladysen leihoa - Όχι, ευχαριστώ! Το παράθυρο της Gladys, 6) Muga deitzen da Pausoa (Stepping into the Boundary) - Πατώντας τα όρια.

Για να παρακολουθήσετε το online πρόγραμμα του Φεστιβάλ, μπορείτε να κάνετε την προεγγραφή σας στο peloponnisosdocfestival.com.