Με 12 ταινίες συνεχίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Συνολικά και τις δύο ημέρες θα προβληθούν 12 ταινίες, εκ των οποίων οι 6 κάνουν πανελλήνια πρεμιέρα, ενώ 3 εντάσσονται στο αφιέρωμα για την ισότητα των φύλων. Ειδικότερα, τα ντοκιμαντέρ που θα είναι διαθέσιμα σήμερα Σάββατο είναι: 1) Sankara is not Dead - Ο Σανκάρα δεν πέθανε (Γαλλία 2019), 2) Ophir - Όφιρ (Γαλλία/ Ην. Βασίλειο, 2020), 3) Α Colombian Family - Μια κολομβιανή οικογένεια (Δανία 2020), 4) Alexander the Fool - Αλέξανδρος ο τρελλός (Καναδάς 2019), 5) Sfumato (Ιράν 2020), 6) The Seer and the Unseen - Η γυναίκα που έβλεπε τα ξωτικά (Ισλανδία, ΗΠΑ 2019). Αύριο Κυριακή θα είναι διαθέσιμες οι ταινίες: 1) March for dignity - Πορεία για την αξιοπρέπεια (Ην. Βασίλειο 2020), 2) Photographer of War - Φωτογράφος του πολέμου (Δανία,Φινλανδία 2019), 3) Colombia In My Arms - Η Κολομβία στην αγκαλιά μου (Φινλανδία 2020), 4) Lost Lives – Χαμένες ζωές (Ην. Βασίλειο 2019), 5) #387 (Γαλλία, Βέλγιο 2019) και 6) Mujereando. The lament of a goddess/ Mujereando. Ο θρήνος μιας θεάς (Ισπανία 2020).

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ



ΣΑΒΒΑΤΟ

-Sankara is not Dead - Ο Σανκάρα δεν πέθανε (Διεκδικώντας την Ελευθερία)

Μετά την πασίγνωστη εξέγερση στη Μπουρκίνα Φάσο τον Οκτώβρη του 2014, ο νεαρός ποιητής Bikontine αρχίζει να αμφισβητεί τα όνειρά του για μία καλύτερη ζωή στη Δύση. Αποφασίζει να πάει να συναντήσει τους συντρόφους του με τον μοναδικό σιδηρόδρομο που υπάρχει στη χώρα. Από τον Νότο στον Βορρά, μέσα από πόλεις και χωριά, μαθαίνει για τα όνειρά τους και τις απογοητεύσεις τους, φέρνοντας την ποίησή του αντιμέτωπη με την πραγματικότητα μιας γρήγορα μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Το ταξίδι του αποκαλύπτει τελικά τη μακροχρόνια πολιτική κληρονομιά του πρώην ιστορικού προέδρου Thomas Sankara, που δολοφονήθηκε το 1987 και είναι γνωστός ως ο «Αφρικανός Τσε Γκεβάρα». Σκηνοθέτης - Σενάριο: Lucie Viver, Παραγωγός: Eugenie Michel-Villette, Διάρκεια: 109’.

-Ophir - Οφιρ (Διεκδικώντας την Ελευθερία)

Το «Οφιρ», μία ποιητική, αλλά συνάμα, δραματική ωδή στην αστείρευτη δίψα των ανθρώπων για ελευθερία, πολιτισμό και ανεξαρτησία, μας παρουσιάζει τις ορατές και αόρατες αλυσίδες της αποαποικιοποίησης, καθώς και τους διαρκείς κύκλους της σωματικής και ψυχολογικής σύρραξης. Σκηνοθέτες: Alexandre Berman - Olivier Pollet, Παραγωγοί: Ilann Girard (Arsam International) - Olivier Pollet (Fourth World Films) - Kristian Lasslett (Ulster University), Σενάριο: Alexandre Berman - Olivier Pollet, Διάρκεια: 97’.

-Α Colombian Family - Μια κολομβιανή οικογένεια

Η ταινία «Μια Κολομβιανή οικογένεια» αφηγείται την ιστορία της Ρούμπι, η οποία μάχεται για τα δικαιώματα των φτωχών ανθρώπων στην Κολομβία και της κόρης της Τζίρα, η οποία ζει εξόριστη στην Κούβα. Στη σκιά της συνθήκης ειρήνης μεταξύ FARC και κυβέρνησης, ύστερα από δεκαετίες εχθροπραξιών, μητέρα και κόρη προσπαθούν να συγχωρήσουν η μία την άλλη για το παρελθόν. Μπορούν να γίνουν ξανά οικογένεια; Μπορεί ένα άτομο να διαλέξει ανάμεσα στην πατρίδα του και την οικογένειά του; Αρκεί η αγάπη για την συμφιλίωση; Σκηνοθέτης: Tanja Wol Sørensen, Παραγωγός: Rikke Tambo Andersen, Διάρκεια: 80’.

-Alexander the Fool - Αλέξανδρος ο τρελός

Δεκαπέντε χρόνια μετά το ψυχωσικό επεισόδιο στην θάλασσα της Νότιας Κίνας που έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή του, ο Άλεξ, που είναι ευαίσθητος, ευγενικός και πάσχει από σχιζοφρένεια, βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Η γιαγιά κι έμπιστη φίλη του, που θέλει να πεθάνει ήσυχη, επιμένει ότι πρέπει να προσπαθήσει να βρει μία κοπέλα. Η συνάντησή του με μία ψυχοπαθητική γυναίκα γεννά μία θερμή και παθιασμένη σχέση που αργά τον κάνει να παραστρατήσει από τα συνήθη συναισθηματικά όριά του. Oταν στο μυαλό του επιστρέφουν οι φουρτούνες της θάλασσας της Νότιας Κίνας, σταδιακά απομονώνεται με κίνδυνο να τον καταπιεί η απύθμενη άβυσσος της παράνοιας. Μια προσωπική οδύσσεια, συνάμα ανησυχητική και μεγαλειώδης. Σκηνοθέτης - Παραγωγός : Pedro Pires, Σενάριο: Pedro Pires, Josiane Lapointe, Διάρκεια: 65’.

Sfumato-Gender Equality (Αφιέρωμα στην Ισότητα)

Eνα ντοκιμαντέρ για μια επαρχιακή οικογένεια με δύο έφηβες κόρες, με την πιο μεγάλη να δουλεύει για να στηρίξει οικονομικά την οικογένεια. Μαζί θα αντιμετωπίσουν αρκετές δυσκολίες και εμπόδια, ειδικά επειδή η κόρη τους οδηγεί μηχανή στη δουλειά της, που απαγορεύεται για τις γυναίκες. Σκηνοθέτης - Παραγωγός: Amirali Mirderikvand, Διάρκεια: 15’.

-The Seer and the Unseen – Η γυναίκα που έβλεπε τα ξωτικά

Η Ραγκνχίλντουρ «Ράγκα» Γιονσντότιρ διαθέτει ενορατικές δυνάμεις που της επιτρέπουν να επικοινωνεί με ξωτικά και αόρατα πνεύματα, ενώ το πελατολόγιό της περιλαμβάνει σημαίνοντα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται πολιτικοί κι επιχειρηματίες. H Ράγκα επωμίζεται μια ιερή αποστολή: γίνεται ο φύλακας-άγγελος της φύσης και αναλαμβάνει να σώσει μια ηφαιστειακή περιοχή που κινδυνεύει από ένα κατασκευαστικό πρότζεκτ – σύνηθες φαινόμενο στον απόηχο της οικονομικής κρίσης που συντάραξε την Ισλανδία. Καθώς ξεδιπλώνεται στο απόκοσμο σκανδιναβικό τοπίο, αυτό το μυσταγωγικό ταξίδι εξερευνά τις αθέατες δυνάμεις που νοθεύουν τη ζωή μας, αναδεικνύοντας όλους τους κρυμμένους θησαυρούς για τους οποίους αξίζει κανείς να παλέψει. Σκηνοθέτης: Sara Dosa, Παραγωγοί: Sara Dosa, Shane Boris, Διάρκεια: 89’.



ΚΥΡΙΑΚΗ

-March for dignity - Πορεία για την αξιοπρέπεια (Διεκδικώντας την Ελευθερία , Αφιέρωμα στην Ισότητα)

Το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους με τίτλο «Πορεία για την αξιοπρέπεια», ακολουθεί μια μικρή ομάδα ακτιβιστών της ΛΟΑΤΙ+ κοινότητας στο Τμπίλισι της Γεωργίας, στην προσπάθειά της να διεξάγει το πρώτο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας (Pride Festival). Η ομάδα έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλη εχθρότητα από ακροδεξιές ομάδες, από την κυβέρνηση και από την ορθόδοξη εκκλησία της Γεωργίας. Αποτέλεσμα της εχθρότητας αυτής, μια μακρά ιστορία επιθέσεων στην ΛΟΑΤΙ+ κοινότητα με συχνό φαινόμενο την υποκίνηση αντιδιαδηλώσεων με χιλιάδες βίαιους συμμετέχοντες. Με τη Γεωργία να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιρωσικά αισθήματα σταθερά στην πολιτική ατζέντα, οι Γεωργιανοί βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας τους. Πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στην πρόοδο και τα ανθρώπινα δικαιώματα ή αλλιώς, να ενδώσουν στην ευρύτερη ρωσική επιρροή. Καταμεσής αυτής της γεωπολιτικής κρίσης, οι αφοσιωμένοι στον σκοπό τους διοργανωτές του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας του Τμπίλισι, πασχίζουν με γενναιότητα να προβάλουν τις διεκδικήσεις τους σε μια χώρα, όπου οι εξελίξεις τρέχουν. Σκηνοθέτης: John Eames, Παραγωγός: Cassandra Roberts, Διάρκεια:74’.

-Photographer of War - Φωτογράφος του πολέμου

Ο Γιαν Γκράρουπ ζει τη ζωή του σε μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ως πολεμικός φωτογράφος θέτει συχνά τη ζωή του σε κίνδυνο και όταν γυρίζει στο σπίτι του στην Κοπεγχάγη τον περιμένουν τέσσερα παιδιά. Oταν η πρώην γυναίκα του νοσεί σοβαρά με καρκίνο, αναλαμβάνει ξαφνικά μόνος του τη φροντίδα των παιδιών. Η δουλειά του στην εμπόλεμη ζώνη στη Μοσούλη, όπου παρακολουθεί την προέλαση των ιρακινών δυνάμεων έναντι του Ισλαμικού κράτους, πρέπει να βρει ισορροπία με τη ζωή του ως πατέρας και προστάτης της οικογένειας. Ο Γιαν πρέπει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των παιδιών του ύστερα από χρόνια νομαδικής ζωής, ενώ προσπαθεί ακόμα να είναι ο καλύτερος πολεμικός φωτογράφος του κόσμου. Πώς ταιριάζουν, όμως, οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και οι ελεύθεροι σκοπευτές με την ευθύνη τεσσάρων παιδιών και πώς είναι εφικτό να είναι μια κανονική οικογένεια; Ο «Φωτογράφος του πολέμου» είναι το ψυχολογικό πορτρέτο ενός ανθρώπου, που για 25 χρόνια έζησε τη φρίκη του πολέμου και ξαφνικά έχει να αντιμετωπίσει μία νέα εσωτερική μάχη. Σκηνοθέτης: Boris Benjamin Bertram, Παραγωγός: Katrine A. Sahlstrøm, Σενάριο: Boris B. Bertram, Διάρκεια: 78’.

-Colombia In My Arms - Η Κολομβία στην αγκαλιά μου

To FARC guerrilla Ernesto, οι φτωχοί παραγωγοί κοκαΐνης, ένας μυστήριος αριστοκράτης και ένας ακροδεξιός πολιτικός δοκιμάζουν τα όρια των ηθικών τους φραγμών καθώς η επιτυχημένη ειρήνη κάνει τα πρώτα της βήματα στην Κολομβία. Σκηνοθέτες: Jenni Kivistö, Jussi Rastas, Παραγωγός: Markku Tuurna, Σενάριο: Jenni Kivistö, Jussi Rastas, Διάρκεια:91’.

-Lost Lives – Χαμένες ζωές (Διεκδικώντας την Ελευθερία)

Οι «Χαμένες Ζωές» είναι μια ταινία εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο και περιγράφει με μοναδικό τρόπο τις συνθήκες κάθε θανάτου την περίοδο των «Ταραχών» στη Βόρεια Ιρλανδία (1968-1998). Στο βιβλίο υπάρχουν πάνω από 3.700 καταχωρήσεις. Πάνω από 3.700 χαμένες ζωές. Η ταινία μάς υπενθυμίζει τι συμβαίνει όταν λύνουμε τις διαφορές μας με τη βία. Μια υπενθύμιση της κόλασης του πολέμου. Σκηνοθέτες: Michael Hewitt, Dermot Lavery, Παραγωγοί: Michael Hewitt, Dermot Lavery, Διάρκεια: 92’.

-#387 (Διεκδικώντας την Ελευθερία)

Τον Απρίλιο του 2015, ένα πλοίο που μετέφερε περίπου 800 πρόσφυγες βυθίστηκε ανοιχτά της Λιβύης, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη λίστα της φρίκης. Τα θύματα είναι ανώνυμες, απρόσωπες φιγούρες που γλιστρούν στη λήθη, καταχωρημένες με αύξοντα αριθμό, σαν προϊόντα σε ράφι καταστήματος. Απομεινάρια από ρούχα, μουσκεμένα χαρτονομίσματα, ξεθωριασμένες φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα είναι ό,τι απέμεινε από όσους χάθηκαν, μια βιτρίνα από πένθιμα υπολείμματα ζωής. Eνα σπαρακτικό και αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο απονέμει τον δέοντα σεβασμό στους γενναίους ερευνητές που έχουν αναλάβει την ιερή αποστολή να εντοπίσουν την ταυτότητα και τις ρίζες των θυμάτων, ένας διακριτικός ύμνος στην αξία και τη μοναδικότητα της ανθρώπινης ζωής. Σκηνοθέτης: Madeleine Leroyer, Παραγωγός: Valérie Montmartin, Σενάριο: Madeleine Leroyer, Cécile Debarge, Διάρκεια: 62’.

-Mujereando. The lament of a goddess - Mujereando - Ο θρήνος μιας θεάς (Αφιέρωμα στην Ισότητα)

Μια ομάδα άστεγων γυναικών βρίσκει την καλύτερη ψυχοθεραπεία της στο θέατρο. Εκεί βρίσκουν ένα μέρος, όπου μπορούν να ξεγυμνώσουν τις ψυχές τους, να αποδράσουν από την σκληρή πραγματικότητά τους και σταδιακά να δυναμώσουν το ηθικό τους. Εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα του θεατρικού στο οποίο θα συμμετάσχουν, συναντάμε αυτές τις θεότητες που έχουν τόσες δυσκολίες να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους και τώρα αντιμετωπίζουν μια νέα πρόκληση: να ανέβουν επί σκηνής και να μεταφέρουν το δικό τους μήνυμα μέσω της θεατρικής τέχνης. Θα καταφέρουν να κερδίσουν το θερμό χειροκρότημα του κοινού; Σκηνοθέτης: Carmen Tamayo, Παραγωγός: María Tamayo, Σενάριο: Carmen Tamayo, Διάρκεια: 87’.

Το πρόγραμμα της Κυριακής εμπλουτίζεται με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Διεκδικώντας την ελευθερία και Πολεμικοί ανταποκριτές», στην οποία θα συμμετάσχουν Eλληνες και ξένοι σκηνοθέτες καθώς και δημοσιογράφοι - πολεμικοί ανταποκριτές. Πιο συγκεκριμένα: ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Photographer of war, Boris Benjamin Bertram από την Δανία, η ελληνικής καταγωγής Nitza Kakoseos Dominguez από την Σουηδία, σκηνοθέτης - δημοσιογράφος και πολεμική ανταποκρίτρια στην Νικαράγουα και ο Νικόλας Βαφειάδης, δημοσιογράφος - πολεμικός ανταποκριτής. Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, στη συζήτηση θα συμμετέχει και ο πρωταγωνιστής του Photographer of war, Jan Grarup, από το Αφγανιστάν, όπου εργάζεται αυτόν τον καιρό. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «Πεθαίνοντας για την αλήθεια» Νίκος Μεγγρέλης σε συνεργασία με την Λίνα Γιαννοπούλου, συνεργάτιδα και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Φεστιβάλ. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει εκπρόσωπος φοιτητών του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 6 μ.μ. και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ στο Διαδίκτυο. Θα διεξαχθεί στα Αγγλικά, ενώ ταυτόχρονα θα μεταφράζεται στη Νοηματική.

Για να παρακολουθήσετε το online πρόγραμμα του Φεστιβάλ, ακολουθείτε τα εξής βήματα: 1) Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα peloponnisosdocfestival.com, 2) Επιλέγετε Σύνδεση και Δημιουργία Νέου λογαριασμού, 3) Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και επιλέγετε «Εγγραφή». Μην ξεχάσετε για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας να πατήσετε επιβεβαίωση από το email σας. Η κάθε ταινία είναι διαθέσιμη από τις 00:00 και για 24 ώρες και επιτρέπονται μέχρι 200 θεάσεις.