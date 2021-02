7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: Συνεχίζεται με πέντε ταινίες τεκμηρίωσης

Ακόμη, στο πρόγραμμα της Τρίτης θα βρείτε μία ταινία από το Αφιέρωμα «Διεκδικώντας την Ελευθερία» και δύο ταινίες για την Ισότητα των Φύλων. Ειδικότερα, το πρόγραμμα της 5ης ημέρας του Φεστιβάλ περιλαμβάνει τα ντοκιμαντέρ: With eyes open - Με τα μάτια ανοιχτά (Ισπανία 2019-πανελλήνια πρεμιέρα, αφιέρωμα στην Ισότητα), Time is on our side - Ο χρόνος είναι με το μέρος μας (Βέλγιο 2019, πανελλήνια πρεμιέρα, αφιέρωμα Διεκδικώντας την Ελευθερία), Daughter of Camorra - Κόρη της Καμόρα (Σλοβενία 2019-πανελλήνια πρεμιέρα),Forman vs Forman- Φόρμαν εναντίον Φόρμαν (Τσεχία 2019) και Daddy - Πατέρας (Δανία 2020, πανελλήνια πρεμιέρα, αφιέρωμα στην Ισότητα).

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΙΝΕΣ

-With eyes open - Με τα μάτια ανοιχτά

Η Αλμπα είναι μια 20χρονη κοπέλα που ζει ενάντια στις κοινωνικές δομές. Μέσα από τις συζητήσεις με την οικογένειά της, τις αυθόρμητες συζητήσεις μεταξύ εκείνης και της σκηνοθέτιδας και τα προβλήματα της καθημερινότητάς της, μαθαίνουμε την ιστορία της. Σκηνοθέτης, Παραγωγός, Σενάριο: María Monreal Otano, Διάρκεια: 62’.

-Time is on our side - Ο χρόνος είναι με το μέρος μας

Τον Οκτώβριο του 2014 η εξέγερση του κινήματος Balai Citoyen οδήγησε στην ανατροπή του δικτάτορα της Μπουρκίνα Φάσο, Μπλεζ Κομπαορέ. O ράπερ Σερζ Μπαμπαρά ή αλλιώς Σμόκι βρισκόταν μεταξύ των εξεγερθέντων. Πλέον σήμερα, θεωρείται από τους ενορχηστρωτές αυτής της πολιτικής αλλαγής. Η ταινία εισάγει το κοινό στην καθημερινή ζωή του Σμόκι, ως ηγέτη και ταυτόχρονα ως καλλιτέχνη. Μεγάλη επιρροή για τον Σερζ Μπαμπαρά ήταν ο πρώην πρόεδρος της Μπουρκίνα Φάσο, Τομά Σανκαρά. Σκηνοθέτης , Παραγωγός, Σενάριο : Katy Léna Ndiaye, Διάρκεια: 62’.

-Daughter of Camorra - Κόρη της Καμόρα

Η Κριστίνα Πίντο -η πρώτη γυναίκα δολοφόνος της Καμόρα - παλεύει με τις προκλήσεις που έχει μία «κανονική» ζωή, έπειτα από 24 χρόνια στην φυλακή. Σκηνοθέτης: Siniša Gačić, Παραγωγός: Dunja Klemenc, Σενάριο: Anka Pirš, Διάρκεια: 79’.

-Forman vs Forman - Φόρμαν εναντίον Φόρμαν

Το απόλυτο βιογραφικό ντοκιμαντέρ για τον κάτοχο βραβείου Όσκαρ, Τσέχο σκηνοθέτη Μίλος Φόρμαν. Από την νεανική του ηλικία στην Τσεχοσλοβακία υπό τον ναζιστικό ζυγό και την μετέπειτα κομμουνιστική διακυβέρνηση έως τις πρώτες του επιτυχίες στο εξωτερικό με τη σχολή του τσέχικου νέου κύματος, και από την εξορία του στη Νέα Υόρκη, έπειτα από την Ανοιξη της Πράγας έως την διεθνή καταξίωση. Ενα πορτραίτο στο βάθος της προσωπικότητας ενός παρία, με αποκλειστική πρόσβαση στο αρχείο της οικογένειάς του, από τη βραβευμένη δημιουργό ντοκιμαντέρ, Χελένα Τρεστίκοβα. Σκηνοθέτης: Helena Trestikova, Jakub Hejna, Παραγωγός: Katerina Cerna, Σενάριο: Helena Trestikova, Διάρκεια: 78’.

-Daddy - Πατέρας

Ο Μπρένταν είναι Αμερικανός ανθρωπολόγος, που συνήθως περιπλανιόταν σε διάφορες περιοχές του πλανήτη εξερευνώντας την ανθρώπινη φύση σε όλες τις μορφές της και την ομορφιά της. Σήμερα όμως, ξεκινάει ένα πολύ διαφορετικό εγχείρημα. Αφότου ερωτεύτηκε μια γυναίκα από την Δανία κατέληξε πατέρας στο σπίτι με δυο βρέφη στην Κοπεγχάγη. Η ανιαρή ζωή του στο σπίτι γίνεται το μοναδικό αντικείμενο μελέτης του. Εκείνος που κάποτε αδυνατούσε να προσαρμοστεί σε έναν συμβατικό τρόπο ζωής, τώρα ανακαλύπτει τις λιγοστές χαρές και τις πολλές δυσκολίες της ανατροφής των παιδιών, όπως επίσης και της παράξενης δανέζικης κουλτούρας για την ευτυχία, δηλαδή του χούγκα (hygga), που τον περικλείει. Εχοντας εγκαταλειφθεί από την μητέρα του όταν ήταν παιδί, ο Μπρένταν ορκίζεται να μην προκαλέσει ποτέ τον ίδιο πόνο στα παιδιά του, ξαφνικά όμως καταλαβαίνει το συναίσθημα της φυλακής, το οποίο εκείνη ένιωσε: «Πρέπει να βρούμε μια άλλη λέξη αντί της αγάπης», συλλογίζεται. Τα γυρίσματα κράτησαν 5 χρόνια και το κωμικοτραγικό αυτό ημερολόγιο είναι μια σχετική, απαλλαγμένη από ταμπού ματιά στα έξοχα βασανιστήρια της πατρότητας. Σκηνοθέτης: Lars Emil Leonhardt, Brendan Cooney, Παραγωγός: Lars Emil Leonhardt, Σενάριο: Brendan Cooney, Διάρκεια: 52' .