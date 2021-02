Συνεχίζεται με πέντε ενδιαφέρουσες ταινίες το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της περιλαμβάνει τα ντοκιμαντέρ: A Language for Equality (Σλοβενία 2019) του Marko Kumer, Scheme Birds (Σουηδία, Ην. Βασίλειο 2019) των Ellen Fiske και Ellinor Hallin, Return to Epipo (Ουγγαρία 2020) της Judit Oláh, Born in Evin (Γερμανία, Αυστρία 2019) της Maryam Zaree, και The Forgotten Treasure (Γερμανία 2019) του Tom Ehrhardt. Στο τέλος κάθε ταινίας, το κοινό μπορεί να ψηφίζει με 1 έως 5 αστέρια στον βαθμό που του άρεσε η ταινία που παρακολούθησε. Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου θα απονείμει τον Μάιο το Bραβείο Kοινού για το Kαλύτερο Διεθνές Ντοκιμαντέρ. Η βαθμολόγηση κάθε ταινίας μπορεί να γίνει μόνο την ημέρα της προβολής της.



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

-A Language for Equality - Μία γλώσσα για την ισότητα

Τί συμβαίνει όταν η μόνη γλώσσα που ξέρεις απειλείται με εξαφάνιση; Τρεις κωφοί πρωταγωνιστές που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές γενιές παλεύουν για να κρατήσουν ζωντανή τη νοηματική γλώσσα, τη μόνη γλώσσα στην οποία μπορούν να εκφράσουν αγάπη, φιλία, δυσκολίες και θλίψη. Σκηνοθέτης: Marko Kumer, Παραγωγοί: Tina Grošelj, Katja Lenarčič, Σενάριο: Tina Grošelj, Διάρκεια: 49’.

-Scheme Birds - Τα πουλιά των εργατικών κατοικιών

To ντοκιμαντερ παρουσιάζει την αγανάκτηση μιας γενιάς Σκωτσέζων, που έχουν απογοητευτεί από τις υποσχέσεις της κοινωνίας. Μέσα από τα μάτια της Gemma, μιας μελλοντικής μητέρας στα όρια της ενηλικίωσης, βλέπουμε μία ξεθωριασμένη πόλη που ζει από τον χάλυβα. Σε ένα μέρος, όπου «είτε γκαστρώνεσαι είτε πας φυλακή», η Gemma βρίσκει μικρές στιγμές τρυφερότητας μέσα στη βία των κοντινών της εργατικών κατοικιών. Σκηνοθέτες: Ellen Fiske, Ellinor Hallin, Παραγωγοί: Mario Adamson, Ruth Reid, Διάρκεια: 90’.

-Return to Epipo - Επιστροφή στο Επίπο

Την τελευταία δεκαετία της σοσιαλιστικής Ουγγαρίας, μία φανταστική δημοκρατική χώρα, το Επίπο, ήταν η καλοκαιρινή κατασκήνωση που κάθε παιδί ήθελε να πάει. Πίσω όμως από τις σκιές της δικιάς του γλώσσας, του διαβατηρίου του, του ύμνου του και των κανόνων του, το Επίπο ήταν ένα μέρος ταπείνωσης και κακοποίησης. Πέρασαν 25 χρόνια σιωπής μέχρι ένα σκάνδαλο να ταρακουνήσει την ουγγρική ελίτ. Οταν η κόρη της Τζούντιτ, σκηνοθέτιδας και πρώην παιδιού του Επίπο, ζητάει την άδειά της για να πάει σε μία καλοκαιρινή κατασκήνωση, αυτή νιώθει την ανάγκη να λύσει τα αναπάντητα ερωτήματα του παρελθόντος. Ξεκινάει, λοιπόν, την αναζήτηση για τους μοναδικούς δεσμούς της ταυτότητας του Επίπο, που επηρεάζουν μέχρι και σήμερα την τότε κοινότητα της κατασκήνωσης. Σκηνοθέτης: Judit Oláh, Διάρκεια: 84’.

-Born in Evin / Γεννημένη στο Εβιν

Η ταινία ακολουθεί την κινηματογραφίστρια και ηθοποιό Maryam Zaree στην αναζήτησή της να μάθει τις περίεργες συνθήκες της γέννησής της μέσα σε μια από τις γνωστές πολιτικές φυλακές του κόσμου. Μέσω αυτής της ταινίας, η Maryam Zaree προσπαθεί να αναλύσει την πολυπλοκότητα του τραύματος και της άρνησης. Σκηνοθέτης: Maryam Zaree, Παραγωγοί: Ira Tondowski, Alex Tondowski, Διάρκεια:98’.

-The Forgotten Treasure - Ο ξεχασμένος θησαυρός

Σε μία μυστική τοποθεσία στη Βραζιλία βρίσκεται ένας θησαυρός, η μεγαλύτερη συλλογή αιρετικής τέχνης της Ανατολικής Γερμανίας πριν από την πτώση του τείχους. Ο συλλέκτης, ο Βραζιλιάνος διπλωμάτης Σάγκας Φρέιτας, είναι το κλειδί γι’ αυτό το ξεχασμένο κομμάτι της γερμανικής ιστορίας. Σκηνοθέτης: Tom Ehrhardt, Παραγωγοί: Tom Ehrhardt, Katharina Weser, Dácio Pinheiro, Σενάριο: Tom Ehrhardt, Διάρκεια: 78’.