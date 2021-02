Με πολυβραβευμένα ντοκιμαντέρ συνεχίζεται σήμερα 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Τρεις από τις ταινίες της Παρασκευής αποτελούν μέρος του Αφιερώματος Διεκδικώντας την Ελευθερία ενώ μία εντάσσεται στο πρόγραμμα του Αφιερώματος για την Ισότητα των Φύλων. Πιο συγκεκριμένα, οι ταινίες που θα δούμε κατά την 8η ημέρα του Φεστιβάλ, είναι: το ντοκιμαντέρ Vulnerable Beauty (Ιταλία 2019) του Manuele Mandolesi, το Unblock Cuba (Ισπανία 2020) του Sergio Gregori Marugán,το The Fight for Greenland (Δανία, Γροιλανδία, Νορβηγία 2020) του Kenneth Sorento, το The Wind. A Documentary Thriller (Πολωνία 2019) του Michal Bielawski, το Bloodless - The path to democracy (ΗΠΑ 2020) των Bared Maronian και Silva Basmajian και το Game On, Queer Disruptions in Sports (Ουγγαρία 2020) της Mária Takács.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

-Vulnerable Beauty - Η εύθραυστη ομορφιά, πρεμιέρα

Η «εύθραυστη ομορφιά» μιλάει για το πώς μια οικογένεια αγροτών, η Μικέλα, ο Στέφανο και τα δυο παιδιά τους ο Ντιέγκο και η Έμμα, ξεπερνούν το τραύμα που τους προκάλεσε ο σεισμός του 2016. Το καταφέρνουν χάρις τους γερούς δεσμούς μεταξύ των μελών της οικογένειας αλλά και το δέσιμο που νιώθουν με την γη τους και τα ζώα τους. Κατά την διάρκεια μιας χρονιάς, μαθαίνουμε τους χαρακτήρες, μπαίνουμε στις ζωές τους και μέσα στην μεγάλη οικειότητα που νιώθουν μεταξύ τους. Τους βλέπουμε να ξεπερνούν πολλές δυσκολίες, οι οποίες προκλήθηκαν από το σεισμό και να παλεύουν να ξαναφτιάξουν τον στάβλο και ένα ξύλινο σπίτι στο αγαπημένο τους βουνό, όπου τελικά θα επιστρέψουν εκεί για να μείνουν. Σκηνοθέτης, Παραγωγός, Σενάριο : Manuele Mandolesi, Διάρκεια: 75'. Βραβεία: Best Italian Movie - Popoli DOC@Festival Dei Popoli 2019 (Italy).

-Unblock Cuba - Ξεμπλοκάρετε την Κούβα (Αφιέρωμα Διεκδικώντας την Ελευθερία), πρεμιέρα

Ενα πιστό πορτραίτο της πρόσφατης ιστορίας της Κούβας και της προσπάθειας της Αμερικανικής κυβέρνησης να ασκήσει επιρροή στην περιοχή της Καραϊβικής. Από τον πόλεμο για ανεξαρτησία και τον θρίαμβο της κουβανικής επανάστασης έως σήμερα, στην εποχή της προεδρίας του Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και την εφαρμογή του κεφαλαίου 3 του νόμου Χελμς - Μπάρτον, από την διοίκηση Τραμπ. Το ξεκίνημα του εμπάργκο και οι συνέπειες αυτού, οι αλλαγές που συμβαίνουν στην χώρα και οι διμερείς σχέσεις του νησιού με την Αμερική. Σκηνοθέτης: Sergio Gregori Marugán, Σενάριο: Sergio Gregori Marugán, Álvaro Afonso, Víctor Albertus, Διάρκεια: 86’. Βραβεία:Uruguay International Latino Film Festival 2020/ Best film with special mention from the jury, Sweden Film Awards 2020 Best first film, Monthly Prague International Film Festival 2020, Best documentary feature film, Top Indie Film Awards Japan 2020 Best message, Best documentary, Top Indie Film Awards Slovakia 2020 Best message.

-The Fight for Greenland - Η μάχη (μας) για την Γροιλανδία (Αφιέρωμα Διεκδικώντας την Ελευθερία), πρεμιέρα

Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, αποτελεί κομμάτι της Δανίας από το 1721, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των 56.000 κατοίκων τώρα ζητά ανεξαρτησία. Νιώθουν ότι η κουλτούρα και η γλώσσα τους απειλούνται και αυτοί είναι οι κυριότεροι λόγοι για τις πολλές αυτοκτονίες νέων ανθρώπων. Ομως οι Δανόφωνοι Γροιλανδοί νιώθουν ότι υφίστανται διακρίσεις και θέλουν να κρατήσουν τους δεσμούς με την Δανία. Η ταινία ακολουθεί 4 δυνατούς, νέους Γροιλανδούς, που ο καθένας τους με τον δικό του τρόπο επιμένει να θέλει να πάρει την ευθύνη για το μέλλον της χώρας τους. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει την δύσκολη ισορροπία μεταξύ της μάχης για αυτοδιάθεση και ξενοφοβικό εθνικισμό ανάμεσα στην πολιτισμική παράδοση και την παγκοσμιοποίηση. Σκηνοθέτης: Kenneth Sorento, Παραγωγός: Peter Winther, Διάρκεια: 96’.

-The Wind. A Documentary Thriller - Ο άνεμος. Ενα ντοκιμαντέρ τρόμου

Ο άνεμος Halny είναι ένα από τα πιο απρόβλεπτα στοιχεία στα πολωνικά βουνά. Ερχεται με κύκλους, κάθε άνοιξη και φθινόπωρο. Κανείς δεν ξέρει αν και πότε θα μετατραπεί σε μία καταστροφική θύελλα. Ο Halny επηρεάζει κυρίως τους κατοίκους του Ζακοπάνε και της γύρω περιοχής, μετατρέποντας τα γραφικά ορεινά μονοπάτια σε σκηνικό για μία αδάμαστη παράσταση της φύσης. Σκηνοθέτης, Σενάριο: Michal Bielawski, Διάρκεια: 75’.

-Bloodless - The path to democracy - Χωρίς σταγόνα αίμα, Ο δρόμος για τη δημοκρατία (Αφιέρωμα Διεκδικώντας την Ελευθερία), πρεμιέρα

Στην ιστορία, λίγες μόνο επαναστάσεις ήταν επιτυχημένες, πόσο μάλλον χωρίς να χυθεί αίμα. Ο Νικόλ Πασινιάν, ένας χαρισματικός πρώην δημοσιογράφος και πολιτικός κρατούμενος, ξεσήκωσε τους νέους και τις γυναίκες χρησιμοποιώντας διαμαρτυρίες μη-βίαιης πολιτικής ανυπακοής και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα μικρό χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων, η διεφθαρμένη ολιγαρχία ανετράπη και η δημοκρατία αποκαταστάθηκε. Μοιάζοντας με θαύμα, το «Χωρίς σταγόνα αίμα» είναι ένα ελκυστικό πολιτικό θρίλερ που καταγράφει την ιστορία όσο τα γεγονότα εκτυλίσσονται την άνοιξη του 2018 στην Αρμενία. Σκηνοθέτες: Bared Maronian, Silva Basmajian, Παραγωγοί: Bared Maronian, Silva Basmajian, Seda Grigoryan, Σενάριο: Bared Maronian, Silva Basmajian, Διάρκεια: 88’. Βραβεία: Vitruvian Award Feature Film at DaVinci Film Festival 2020, Hague Global Cinema Best Film (Global Peace, Harmony, Human Rights and Women Empowerment) at The Hague Global Cinema Festival 2020.

-Game On, Queer Disruptions in Sports - Το παιχνίδι ξεκινά, Queer αναστάτωση στον αθλητισμό (Αφιέρωμα στην Ισότητα)

Η ταινία παρουσιάζει 5 πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες από 4 διαφορετικές χώρες που ο καθένας αναστατώνει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό με την ομοφυλόφιλη, τρανς ή μεσοφυλική ταυτότητά του. Μιλάνε ειλικρινά για την αθλητική διαδρομή τους, τις ξεχωριστές εμπειρίες τους και την προσωπική τους ζωή. Σκηνοθέτης: Mária Takács, Παραγωγός: Hugh Torrence, Σενάριο: Mária Takács, Ágnes Seregély, Hadley Zaun Renkin, Διάρκεια: 67’.