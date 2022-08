Ολοκληρώθηκαν οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις των Φιλοπροόδων Φιλιατρών

Την Κυριακή 7 του μηνός τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου υποδέχτηκαν τους συμπολίτες τους στο όμορφο Πάρκο τους, στη Βραδιά Φιλοξενίας όπως την ονομάζουν, για να τους παρουσιάσουν «μερικά από τα όμορφα πράγματα που έμαθαν στα παιδιά τους στο Σχολείο Μουσικής, τη Φιλαρμονική και στο Σχολείο Ελληνικού Παραδοσιακού χορού τη χρονιά που πέρασε».

Η πρόεδρος Παντελάκη Παρασκευή καλωσόρισε τους παραβρισκόμενους λέγοντας: «Είμαστε όλοι μέλη μιας μεγάλης ομάδας που ονομάζεται Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών και που αποτελείται τα δώδεκα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από εσάς που μας εμπιστεύεστε ότι πιο πολύτιμο έχετε, τα παιδιά σας, και από εκείνους που φροντίζουν να μας παρέχουν τα υλικά, τα εργαλεία και τους πόρους ώστε να διευκολύνουν το έργο μας. Απόψε λοιπόν αφιερώνουμε την εκδήλωση αυτή σε όλους εκείνους που μας νοιάστηκαν! Ιδιαίτερα τιμούμε τους ομογενείς Διονύσιο Αγγελάκη, Κωνσταντίνο Αγγελάκη και Σταμάτη Ηλιάδη, και τις οικογένειές των, για την ευγενική συνεισφορά των στην αποκατάσταση του μαντρότοιχου και των κιγκλιδωμάτων του Πάρκου της Βλαχέρνας. Δεν το κάνουμε μόνο για το έργο που προσφέρουν. Το κάνουμε κυρίως για το νόημα αυτής της πράξης. Ο μαντρότοιχος που περιβάλλει το Πάρκο της Βλαχέρνας είναι ένα έργο τέχνης. Κατασκευάστηκε μετά την κατοχή από πελεκητό πωρόλιθο σε εξαγωνικό σχήμα παρουσιάζοντας εξωτερικά την όψη κηρήθρας. Είναι μοναδικός, δημιούργημα μαστόρων με μεράκι και γνώσεις στην τέχνη της πέτρας. Μαζί με το Πάρκο αποτελούν ένα στολίδι στη βόρεια είσοδο της πόλης των Φιλιατρών».

Οι τρεις ομογενείς τιμήθηκαν από το Σύλλογο ιδιωτικά, με την απονομή μιας τιμητικής πλακέτας.

Στη συνέχεια ακολούθησε μια μαγευτική συναυλία από τη Φιλαρμονική του Συλλόγου υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Παναγιώτη Φωτεινέα. Ακούστηκαν τα μουσικά κομμάτια: Rolling in the deep της Αdelle, Smooth του Santana, O Aλεξανδρινός της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, Seven nation army των The White Stripes, The pink panther του Henry Mancini και Batman, σουίτα απ τις ταινίες The dark knight και the Batman.

Μετά τη Φιλαρμονική εμφανίστηκαν τα χορευτικά τμήματα παιδιών, εφήβων και ενηλίκων από το Σχολείο Ελληνικού Παραδοσιακού χορού του Συλλόγου. Τα παιδιά και οι έφηβοι χόρεψαν χορούς της Ρούμελης και της Μικράς Ασίας.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα τμήματα των ενηλίκων που χόρεψαν χορούς της Ρόδου και της Χίου φορώντας τις υπέροχες φορεσιές των περιοχών αυτών. Τη διδασκαλία των χορών έκανε ο χοροδιδάσκαλος Άρης Θεοδωρόπουλος.

Η ίδια εκδήλωση κατά τη συνήθεια πολλών χρόνων μεταφέρθηκε την Τετάρτη στην πλατεία της πόλης που ήταν κατάμεστη από κόσμο.

Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι τώρα τον Αύγουστο ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών εκτός από τις δύο παραπάνω μουσικοχορευτικές βραδιές, πραγματοποίησε το Διήμερο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για παιδιά στις 1 και 2Αυγούστου όπου τη δεύτερη μέρα φιλοξενήθηκε η συγγραφέας Βίβιαν Τσαμαδού. Στις 3/8 παρουσίασε το βιβλίο του Θόδωρου Μαραγκού «Ο δάσκαλος της Αρκαδίας και ο Τάλως 21ος αιώνας». Την Πέμπτη 11/8 ο Σύλλογος φιλοξένησε στο Πάρκο ένα ξεχωριστό φεστιβάλ για παιδιά με τίτλο "Μέρες καλοκαιριού με παραμυθόσκονη " σε οργάνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δ. Τριφυλίας.