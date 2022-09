Το 45ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς (Ιερά Οδός και Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, μετρό Κεραμεικός) θα παρουσιαστεί το σύνολο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος του Φεστιβάλ, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος Cinematherapy θα διεξαχθεί το masterclass -συζήτηση με τον Πάβελ Παβλικόφσκι (17/9).

Παράλληλα θα παρουσιαστεί το Athens Pitching Lab (17-18/9, AΙΘΟΥΣΑ Β), καθώς και η ταινία «Αντιγόνη» της Εύας Νάθενα που δημιουργήθηκε στο σχολείο των φυλακών Αυλώνα από φυλακισμένα αγόρια (16/9, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς).

Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας (συστήνεται η προσέλευση μισή ώρα νωρίτερα).

Συζήτηση-masterclass με τον Πάβελ Παβλικόφσκι

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος δημιουργός Πάβελ Παβλικόφσκι, το Σάββατο 17/9, στις 20.30, θα βρίσκεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδoς για να συμμετάσχει σε μία συζήτηση- masterclass του Φεστιβάλ Δράμας, στο πλαίσιο του προγράμματος Cinematherapy. Το πρόγραμμα, που επιμελείται η Ντενίς Νικολάκου, είναι άλλωστε ταυτόσημο πλέον με το όνομα Πάβελ Παβλικόφσκι, καθώς ήταν ο ίδιος ο οσκαρικός σκηνοθέτης που το εγκαινίασε με την ταινία του «Cold War» (2018) στη 43η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας το 2020.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβληθούν αποσπάσματα από το πλούσιο έργο του -ένα κινηματογραφικό κολάζ από την πρώτη δημιουργική περίοδο των ντοκιμαντέρ του στο BBC το διάστημα 1990-1995 (From Moscow to Pietushki, Dostoyevsky's Travels, Serbian Epics, Tripping with Zhirinovsky) τη δεύτερη των ταινιών μυθοπλασίας του από το 1998 έως το 2004 (The Stringer, Last Resort, My Summer of Love) έως την τρίτη από το 2011 έως το 2018 (The Woman in the Fifth, IDA, Cold War).

Θα ακολουθήσει συζήτηση και Q&A παρουσία του σκηνοθέτη και του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Γιάννη Σακαρίδη. Στο συντονισμό της συζήτησης και στην ψυχολογική αποκρυπτογράφηση του έργου του, η Ντενίς Νικολάκου.

Ελληνικό Διαγωνιστικό

Οι θεατές στην Ταινιοθήκη θα έχουν την ευκαιρία να δουν όλες τις ταινίες του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος. Οι ταινίες θα προβληθούν την Πέμπτη 15/9 (20.30 και 22.15), την Παρασκευή 16/9 (22.15) και την Κυριακή 18/9 (20.30 και 22.15).

Από τις 285 ελληνικές ταινίες που κατατέθηκαν φέτος στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του DSFF τα βραβεία διεκδίκησαν 30 ταινίες σκηνοθετημένες από 17 άνδρες και 15 γυναίκες, σε ένα «σφιχτό» πρόγραμμα αντιπροσωπευτικό της φετινής παραγωγής. Σε αυτές συγκαταλέγονται 25 μυθοπλασίας, 2 ντοκιμαντέρ και 3 animation. Θα βρείτε τη λίστα εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/festival/greek-competition/

Η πανδημία, η σχέση παιδιών και γονιών, η εξερεύνηση της σεξουαλικότητας, οι ανεκπλήρωτοι και καταπιεσμένοι έρωτες μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, καθώς και οι ερωτικές σχέσεις μεταξύ εφήβων, καταλαμβάνουν ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής θεματικής των ταινιών. Ταυτόχρονα, θίγονται ζητήματα όπως το μπούλινγκ, η μοναξιά σε μεγάλες ηλικίες, η άμβλωση σε εφήβους, η φυλακή σε νεαρές ηλικίες, ενώ ενδιαφέρον έχει η κινηματογραφική διαχείριση της μισαλλοδοξίας, η σύγχυση εθνικού αυτοπροσδιορισμού και η περιθωριοποίηση αλλοδαπών δεύτερης γενιάς. Οι προβληματικές οικογενειακές σχέσεις, ο χωρισμός και η διαχείριση του πένθους συνεχίζουν να εμπνέουν για άλλη μια φορά τους μικρομηκάδες. Η πανδημία εμφανίζεται ως παράγοντας καθοριστικός για τη φτώχεια και την άμβλυνση των ηθικών αξιών, ενώ η σκληρότητα στις εργασιακές σχέσεις κάποιες φορές περιγράφεται με μια απρόσμενα εικαστική ματιά.

Στις ταινίες συμμετέχουν δεκάδες δημοφιλείς ηθοποιοί -ενδεικτικά αναφέρουμε τους: Γιάννη Στάνκογλου, Μάκη Παπαδημητρίου, Δημήτρη Λάλο, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Χάρη Φραγκούλη, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Μαρία Καλλιμάνη, Κίµωνα Κουρή, Σταύρο Τσουμάνη, Ρομάνα Λόμπατς αλλά και τους Δημήτρη Καταλειφό, Ρένη Πιττακή και Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη. Εμφανίζονται ακόμα ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, η Άντζελα Μπρούσκου και ο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης.

Τα βραβεία ερμηνείας της 45ης διοργάνωσης κέρδισαν οι Αντώνης Τσιοτσιόπουλος για την ταινία «5 μμ παραλία» και Νιόβη Χαραλάμπους για την ταινία «Δάφνη» της Τώνιας Μισιαλή.

Η ταινία «5 μμ παραλία» (5 pm seaside) του Valentin Stejskal αναδείχθηκε την Κυριακή (11/9) στον μεγάλο νικητή της φετινής διοργάνωσης αποσπώντας το Χρυσό Διόνυσο στο 45ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Δράμας.

Η πλήρης λίστα των βραβείων, μαζί με τα σκεπτικά τους, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ: https://www.dramafilmfestival.gr/disff-45-2022-and-the-winner-is/

Σύμφωνα με το γενικό σκεπτικό της κριτικής επιτροπής, οι δημιουργοί καταπιάστηκαν φέτος με επίκαιρα κοινωνικά θέματα αλλά και με διάφορα genres του κινηματογράφου. «Νιώσαμε μεγάλη ικανοποίηση που τα θέματα σχετικά με τον προσωπικό και κοινωνικό βίο των γυναικών ήταν ψηλά στην "ατζέντα", αλλά και με τη δυνατή παρουσία γυναικών δημιουργών, ασχέτως αν πολλές φορές είχαμε ενστάσεις για το τελικό αποτέλεσμα και σίγουρα θα θέλαμε ακόμη περισσότερους δυνατούς γυναικείους ρόλους. Ταυτόχρονα, είδαμε αναπάντεχα ώριμες και ευαίσθητες απεικονίσεις μιας τοξικής και μη αρρενωπότητας και συνάμα μια επιτυχημένη και ξεκαρδιστική σάτιρα του ανδρικού ναρκισσισμού», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Κωνσταντίνος Γιάνναρης.

«Αντιγόνη»

Η ταινία «Αντιγόνη» προέκυψε από την μαθητεία φυλακισμένων αγοριών 18-21 ετών στο εργαστήριο «Εικαστικά/Θέατρο», το οποίο δημιούργησε κατά την διάρκεια της χρονιάς που πέρασε η Εύα Νάθενα στο σχολείο των φυλακών του Αυλώνα -που διευθύνει ο Πέτρος Δαμιανός. Τα παιδιά μαθήτευσαν στον θεατρικό λόγο, κάνοντάς τον εικαστική πράξη, κεντώντας τα ίδια τα κουστούμια τους τα οποία στη συνέχεια φόρεσαν και υποδύθηκαν τους ρόλους/ήρωες του έργου «Αντιγόνη». Η ταινία θα προβληθεί την Παρασκευή 16/9 (20.30). Θα ακολουθήσει συζήτηση για το θέμα των φυλακών με τους συντελεστές της ταινίας και ειδικούς προσκεκλημένους. Συντονίζει η Ντενίς Νικολάκου.

Athens Pitching Lab (Αίθουσα Β'- Ταινιοθήκη της Ελλάδος)

Έξι σχέδια ταινιών επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Pitching Lab στην Αθήνα, που θα πραγματοποιηθεί, με επικεφαλής τη Βαρβάρα Δούκα. Είναι τα εξής: «Mangas» (Yannis Bletas), «Η αναλύτρια / Τhe analyst» (Myrto Trabl), «The Box» (Eftychia Maria Kondyli), «Black Betty» (Nikodimos Tsagklis), «Last Ride» (Iris Katsoula), «OXYTOCIN» (Spyros Skandalos). Το Pitching Lab είναι ανοιχτό μόνο στους συμμετέχοντες.

Κορονοϊού επιτρέποντος, το πρόγραμμα «Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει» θα συνεχιστεί την ερχόμενη σεζόν σε ακόμα περισσότερους προορισμούς αναδεικνύοντας την δυναμική του ελληνικού σινεμά εντός κι εκτός Ελλάδας. Θυμίζουμε πως οι ταινίες όλων των διαγωνιστικών προγραμμάτων του φετινού DISFF θα προβάλλονται στην πλατφόρμα του φεστιβάλ DISFF.CINE.GR μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 15/9.

