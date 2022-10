Σε νέο χώρο οι προβολές του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας

Θα προβληθούν με ελεύθερη είσοδο οι ταινίες: George, το Seven Symphonies Of Zagros και το The ghosts of Varosha, ενώ, το κοινό καλείται να αξιολογήσει και να βαθμολογήσει τα ντοκιμαντέρ, με τα καλύτερα απ’ αυτά μαζί με των προηγούμενων μηνών, να προκρίνονται για το ετήσιο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί 20-23 Ιανουαρίου. Προβολές του Kalamata Shorts θα πραγματοποιηθούν ακόμα στις 22 και 29 Οκτωβρίου, με ταινίες όπως το Piranga, το The Silent Hero και το Zuckerberg.

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ο νέος χώρος θα λειτουργεί κανονικά από την ερχόμενη εβδομάδα, καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με σκοπό, μέσα από τις δραστηριότητές του (προβολές, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, συζητήσεις) να συμβάλλει στην πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης. Αρχής γενομένης από την ερχόμενη Δευτέρα και κάθε Δευτέρα μέχρι το τέλος του χρόνου, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ έχει επιλέξει να προβάλει μια σειρά ταινιών από την 8η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, οι οποίες δεν προβλήθηκαν στην πόλη της Καλαμάτας. Αυτή τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 8.30 μ.μ., θα παρουσιαστεί η ταινία της Areum Parkkang, “Areum Married”. Διάρκεια 86 λεπτά. Είσοδος 2 ευρώ.