Η αρχή έγινε με τον Νικόλα Χατζηβασιλειάδη και θέμα «Fast yet Slow x Soft yet Sharp». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Keep Dancing, διοργανώνεται από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού περιεχομένου, η τροφοδότηση του νέου καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης με σημαντικά ερεθίσματα, καθώς και η υποστήριξη των ταλέντων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.