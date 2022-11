Στο φεστιβάλ του Μπιλμπάο το ντοκιμαντέρ «Διεκδικώντας την Ελευθερία»

Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό ντοκιμαντέρ τριών Ελλήνων και τριών Βάσκων δημιουργών υπό το γενικό τίτλο «Διεκδικώντας την Ελευθερία», συνολικής διάρκειας 94’. Από ελληνικής πλευράς επιλέχθηκαν οι ταινίες «Exit Within» του Γιώργου Δανόπουλου, «Καλάβρυτα – Γκερνίκα» της Ισμήνης Σακελλαροπούλου και «Σε αυτή την Εξαίσια Θάλασσα» της Καλλιόπης Λεγάκη. Από την πλευρά των Βάσκων, συμμετέχουν οι Marisol Gil Antillano & Aleix Aguilá με το «Seamos Francos» (To be honest), Paula Gómez González με το «The Other Light» και ο Marcos Urquijo Yáñez με το «Transfer». Η συνεργασία των δύο φεστιβάλ ξεκίνησε πριν δύο χρόνια με την ανταλλαγή ταινιών ντοκιμαντέρ, ελληνικών κι ισπανικών, που προβλήθηκαν αντίστοιχα στο 7ο ΔΦΝΠ και το 63ο ZINEBI. Έκτοτε τα δυο φεστιβάλ, ψάχνοντας τρόπους να στηρίξουν τους δημιουργούς αλλά και να υλοποιήσουν συνεργασίες μεταξύ τους, συνέλαβαν, και τα δυο τελευταία χρόνια υλοποίησαν, αυτή την συμπαραγωγή, που θα προβληθεί σε παγκόσμια πρεμιέρα το ερχόμενο Σάββατο, στην 64η έκδοση τού Φεστιβάλ του Μπιλμπάο. Στη Χώρα των Βάσκων θα παραστούν οι Έλληνες δημιουργοί, η καλλιτεχνική Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, Τζίνα Πετροπούλου, η σκηνοθέτης και καλλιτεχνική σύμβουλος Κλεώνη Φλέσσα και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του νεοσύστατου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους Καλαμάτας, Κυριάκος Λιαράκος και Γωγώ Καλογεροπούλου. Παράλληλα, η Τζίνα Πετροπούλου θα παραστεί σε στρογγυλή τράπεζα με άλλες γυναίκες καλλιτεχνικές διευθύντριες ευρωπαϊκών κινηματογραφικών φεστιβάλ προκειμένου να συζητηθούν πιθανές μελλοντικές συνεργασίες. Στην Ελλάδα, το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2023. Η πρώτη τηλεοπτική του προβολή θα γίνει από την ΕΡΤ που είναι και συμπαραγωγός της ταινίας. Στη φωτογραφία, η ομάδα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου που ξεκίνησε το ταξίδι για το Μπιλμπάο.