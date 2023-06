Video Art Μηδέν: Τετραήμερο προβολών βιντεοτέχνης με ελεύθερη είσοδο στην Καλαμάτα

Οπτικοακουστικοί και εικαστικοί πειραματισμοί, ρυθμός, φαντασία, χρώμα, ποίηση, video dance, performance, animation, τεχνητή νοημοσύνη, προσωπικές αφηγήσεις, σύγχρονοι κοινωνικοί-πολιτικοί-υπαρξιακοί προβληματισμοί και εικόνες του μέλλοντος συναντιούνται σε ένα πλούσιο διεθνές πρόγραμμα, που ανιχνεύει τις τάσεις της εποχής μας σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από το έργο καταξιωμένων αλλά και νέων καλλιτεχνών. Η ομάδα του Μηδέν, επιλέγοντας μέσα από 1.400 έργα που υποβλήθηκαν στη φετινή ανοικτή πρόσκληση που απηύθυνε στη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα, αλλά και μέσα από ειδικές επιλογές που ετοίμασαν προσκεκλημένα φεστιβάλ και επιμελητές από το εξωτερικό, παρουσιάζει στην Καλαμάτα περισσότερα από 130 έργα από 30 χώρες απ’ όλο τον κόσμο, χωρισμένα σε θεματικές ενότητες και αφιερώματα. Η διοργάνωση περιλαμβάνει δημόσιες βραδινές προβολές σε διαφορετικούς ανοικτούς χώρους κάθε βράδυ (πεζόδρομος Αριστομένους, παραθαλάσσιες προβολές στη Μαρίνα και την ανατολική παραλία) αλλά και πρωϊνές εκδηλώσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, με ομιλίες από προσκεκλημένους καλλιτέχνες και επιμελητές, οπτικοακουστικές παρουσιάσεις και αφιερώματα.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας – Filmhouse και τον οργανισμό Κ.Α.ΝΕ. (Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων), με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φάρις, καθώς και ιδιωτών συνεργατών. Οι πρωινές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας. Το φεστιβάλ φέτος συνεργάζεται με το Πορτογαλικό φεστιβάλ video art & performance FONLAD για την παρουσίαση μιας επιλογής Best of από την τελευταία του διοργάνωση σε επιμέλεια Jose Vieira και Sergio Gomes, ενώ φιλοξενεί ομιλίες και προβολές από τον Ολλανδικό οργανισμό για τον πειραματικό κινηματογράφο wysiwyg (με προσκεκλημένο ομιλητή τον επιμελητή και ιδρυτικό μέλος Mike Kokken) και την επιμελήτρια Alessandra Arno (Ιταλία), η οποία θα παρουσιάσει την εξέλιξη της έρευνας της για την οπτικοακουστική παραγωγή περιοχών της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής με βάση το φύλο, μια έρευνα που εκπονεί με την υποστήριξη του Italian Council και στην οποία το Video Art Μηδέν συμμετέχει ως πολιτιστικός συνεργάτης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί επίσης η προβολή της ενότητας Femininity σε επιμέλεια της Fereshteh Alamshah, με 11 έργα από γυναίκες καλλιτέχνες του Ιράν, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν λάβει κανείς υπόψη ότι η έκφραση των γυναικών στη χώρα υπόκειται σε περιορισμούς που όχι μόνο απαγορεύουν την προβολή αυτών των έργων στο Ιράν αλλά δυσκολεύουν ακόμη και τη μεταφορά τους σε άλλες χώρες μέσω διαδικτύου.

Από την Ελλάδα, στις προβολές παίρνουν μέρος γνωστοί καλλιτέχνες που ασχολούνται με το βίντεο, τη video-performance ή μικτά μέσα, όπως ο Μάκης Φάρος, ο Φίλιππος Τσιτσόπουλος, η Κατερίνα Αθανασοπούλου, ο Μάκης Κυριακόπουλος, η Σμαράγδα Νιτσοπούλου, η ομάδα BDKM (ανάμεσα στους οποίους οι Δημήτρης Μπατσής και Μιχάλης Κωταΐδης που είχαν κερδίσει 1 ο βραβείο στην κατηγορία video art στη Μπιενάλε της Φλωρεντίας το 2021) και πολλοί άλλοι, ενώ ο γνωστός Έλληνας εικαστικός και σκηνοθέτης Νίκος Γιαβρόπουλος θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ μια αναδρομική παρουσίαση του έργου του, που αξιοποιεί με χαρακτηριστικό και αναγνωρίσιμο στυλ την αρχαία ελληνική παράδοση και την ιστορία της τέχνης για να εκφράσει σύγχρονα ζητήματα και προβληματισμούς.

Το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ περιλαμβάνει επιγραμματικά:

-δύο ενότητες αφιερωμένες στο videodance και τη videoperformance, που διερευνούν τις διάφορες εκδοχές σώματος, κίνησης και χώρου, σε επιμέλεια της Μαργαρίτας Σταυράκη.

-μια ενότητα με τίτλο “Shhhhhh…” αφιερωμένη στη σιωπή και τις ιδιαίτερες εννοιολογικές αφηγήσεις της, σε επιμέλεια της Μάρθας Ζούπα.

-δύο ενότητες που πραγματεύονται ζητήματα της ανθρώπινης συνύπαρξης με την τεχνητή νοημοσύνη, την αλγοριθμική πραγματικότητα και τις διαφορετικές εκδοχές του τεχνολογικού μας μέλλοντος: Algorithmic lies, σε επιμέλεια του Νίκου Ποδιά και Future memories, σε επιμέλεια Γιούλας και Όλγας Παπαδοπούλου.

-ενότητες που διερευνούν ποικιλοτρόπως την ανθρώπινη κατάσταση, άλλοτε με χιούμορ, άλλοτε καυστικά και άλλοτε ποιητικά, όπως το Happiness is a warm gun, σε επιμέλεια της Όλγας Παπαδήμα, που αναζητά το νόημα της ζωής και της ευτυχίας μέσα σε μια επιθετικά πιεστική πραγματικότητα, και οι ενότητες Thinker και Chasing my tail (επιμέλεια: Όλγα Παπαδοπούλου) με έργα που εκφράζουν άλλοτε αμφισβήτηση και άλλοτε τη σισύφεια διάσταση της ζωής, δίνοντας μας τροφή για σκέψη.

-ενότητες που διαπραγματεύονται με διαφορετική οπτική την έννοια της ανθρώπινης ελευθερίας: To the Zoo, μια ενότητα που εστιάζει στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το ζωϊκό βασίλειο, σε επιμέλεια Μαρίας Μπουρίκα, και Fuck off, σε concept και συνεπιμέλεια Ντάνυ Κάργα, μια ενότητα που εστιάζει στην αποδοχή, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, την ελευθερία (και την απελευθέρωση) του ανθρώπινου σώματος. Ζητήματα δικαιωμάτων και ελευθερίας ανιχνεύει και η ενότητα ταινιών μικρού μήκους που επιμελείται με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας-Filmhouse ο Βασίλης Παπαευσταθίου και η οποία θα «κλείσει» το φεστιβάλ το τελευταίο βράδυ.

-μια πιο σουρεαλιστική νότα δίνει στο πρόγραμμα η ενότητα Who the hell is Alan Wu (επιμέλεια: Γιούλα & Όλγα Παπαδοπούλου), σχολιάζοντας καυστικά την πραγματικότητα μέσα από συμβολικές και σουρεαλιστικές εικόνες που την αντικατοπτρίζουν σαν σε παραμορφωτικό καθρέφτη, με μια (ενίοτε πικρή) χιουμοριστική χροιά.

Ομάδα επιμέλειας: Γιώργος Δημητρακόπουλος, Μάρθα Ζούπα, Ντάνυ Κάργας, Μαρία Μπουρίκα, Όλγα Παπαδήμα, Γιούλα Παπαδοπούλου, Όλγα Παπαδοπούλου, Βασίλης Παπαευσταθίου (Filmhouse), Νίκος Ποδιάς, Μαργαρίτα Σταυράκη. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιούλα Παπαδοπούλου & Όλγα Παπαδοπούλου.

Όλες οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο festivalmiden.gr.