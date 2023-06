Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας: Μικρό αφιέρωμα στον ιταλικό κινηματογράφο μικρού μήκους

Οι προβολές θα γίνουν σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σωματείο AIAL και την υποστήριξη του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, στο πλαίσιο του Δικτύου ΕλληνοΙταλικής Πολιτιστικής Συνεργασίας. Πρόκειται για επιλεγμένες ταινίες του αφιερώματος, που έφτασε αισίως στην όγδοη έκδοση και προωθείται από το Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Οι ταινίες θα προβληθούν σε πρωτότυπη γλώσσα με Ελληνικούς υπότιτλους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-Eight steps/ Οκτώ βήματα, Σκηνοθεσία: Anna Seviroli / Έτος:2022/ Διάρκεια:12’. Το «Οκτώ βήματα» αφηγείται την ιστορία της Ναγκέθ και της μητέρας της Αμίρα και το ταξίδι τους προς μια επισφαλή ελπίδα. Εν μέσω αυτής της περιπέτειας αντιμετωπίζουν το πιο επικίνδυνο εμπόδιο, την προκατάληψη, η οποία θα τις φέρει μπροστά σε μια μεγάλη παρεξήγηση.

-Graziano and the giraffe/ Ο Γκρατσιάνο και η καμηλοπάρδαλη, Σκηνοθεσία και animation: Fabio Orlando e Tommaso Zerbi/ Έτος:2022/ Διάρκεια:7’. Ένας άντρας πεινασμένος για λουκάνικα αγοράζει ένα φούρνο μικροκυμάτων που θα τον παρασύρει στην άγρια φύση.

-KM9, Σκηνοθεσία: Filippo Valsecchi/ Έτος:2022/ Διάρκεια:12’. Δεκαετία του 1980, ύπαιθρος της Τοσκάνης. Δύο νεαροί εραστές οδηγούν ανατολικά για να απολαύσουν το ξημέρωμα αλλά καταλήγουν στον τόπο ενός εγκλήματος και γίνονται ο νέος στόχος των εγκληματιών.

-La confessione/ Η εξομολόγηση, Σκηνοθεσία: Giuseppe D'Angella, Simone D'Alessandro Έτος:2022 Διάρκεια:15’. Σε ένα μικρό επαρχιακό χωριό, η ισορροπία της κοινότητας παραβιάζεται από ένα τραυματικό γεγονός. O Πατέρας Ορέστης πρόκειται να γίνει επίσκοπος και να αφήσει την κληρονομιά του στον πατέρα Λούκα, έναν νεαρό ιερέα που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο ίδιο χωριό. Οι δύο ιερείς θα βρεθούν εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και θα περάσουν μια ολόκληρη μέρα σε αναταραχή, αιωρούμενοι ανάμεσα σε αποφάσεις που, κατά κάποιο τρόπο, θα επηρεάσουν αμετάκλητα το μέλλον τους.

-Nettuno/Ποσειδώνας, Σκηνοθεσία: Giulio Gobbetti / Διάρκεια:11’. Ο Ποσειδώνας είναι ένα οικείο πορτρέτο της Αλεσάντρα, της νεότερης σε μια καταγωγή των Ιταλών ξενοδόχων. Μεγάλωσε στο ξενοδοχείο Nettuno, το οποίο η οικογένειά της έχει στην κατοχή της εδώ και τέσσερις γενιές. Σήμερα, το ξενοδοχείο καταβροχθίζει ολόκληρη τη ζωή της: ζει και εργάζεται στο ξενοδοχείο, με μόνο μια χούφτα ρεπό το χρόνο. Μέρα με τη μέρα, καθώς επαναλαμβάνει τα καθήκοντά της σχεδόν σαν ιεροτελεστία, η Αλεσάντρα αναπολεί το παρελθόν της και ονειρεύεται το μέλλον.

-Pizza panic, Σκηνοθεσία: Leonardo Malaguti /Έτος:2022/ Διάρκεια:15’. Για δέκα χρόνια ο Guido λαμβάνει καθημερινά πίτσες που δεν έχει παραγγείλει ποτέ. Εξαντλημένος, κυνηγάει τον υπεύθυνο: αυτό που φαίνεται να είναι μια απλή έρευνα γίνεται μια εμμονή που μπορεί να τον οδηγήσει σε παραφροσύνη.

-Spiaggia Libera, Σκηνοθεσία: Ludovica Zedda/Έτος:2022/ Διάρκεια: 16’. Σε μια ερημική παραλία, ανάμεσα στον ήχο των κυμάτων και το φως του ήλιου, ο Ρομπέρτο και η Ματίλντ περνούν ένα φαινομενικά ήσυχο καλοκαίρι ο ένας με τον άλλον. Είναι ονειροπόλος, ένας διανοούμενος που ζει συνεχώς στις προηγούμενες αναμνήσεις του. Είναι μια μικρή γκρινιάρα και επαναστατική νεαρή που περνά αυτή την παράξενη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Πίσω από τις αναμνήσεις του ενός και τις σιωπές του άλλου, βρίσκεται ο φόβος της αντιμετώπισης ενός κρίσιμου θέματος και για τους δυο. Το Spiaggia Libera μιλάει για μια σύγκριση γενεών, για μια τελειωμένη αγάπη, για μια σπασμένη ισορροπία που οι δύο χαρακτήρες αναγκάζονται να ξεπεράσουν.