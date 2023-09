Βιντεοέργα της Γιούλας Παπαδοπούλου στη Ρουμανία

Στην Τιμισοάρα, όπου το έργο της “A.I. made me do it: Ophelia” θα προβληθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2023, συμμετέχοντας στο αφιέρωμα Coatings-VideoArt Garden, ένα 4ήμερο event αφιερωμένο στο πειραματικό και εικαστικό βίντεο, που πραγματοποιείται στο ιστορικό κτίριο Cazarma U σε διοργάνωση της ομάδας Copia Originala. Και στο Βουκουρέστι σε μια μια ιδιότυπη έκθεση με έργα Augmented Reality, με ένα ακόμη έργο της φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, το “A.I. made me do it: News from 2050”, από τις 22 Σεπτεμβρίου έως 12 Οκτωβρίου 2023. Το έργο θα εκτίθεται τροποποιημένο σε μορφή AR.