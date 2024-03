Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το Καλαματιανό Καρναβάλι

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 18 πληρώματα, με τις θεματικές τους να ποικίλουν.

Πρόκειται για τα γκρουπ 5 - Τρελοί Ιρλανδοί, 20 - Τρένο μας πάει Τόμας, 98 - ΚουρεΛούκι – Λουκ, 101 - Οι τρελοχειρουργοί του 3ου..., 1 - One and the one piece, 21 - We stick Together! Οι αυτοκόλλητοι, 17 - tik tok, 12 - 101 Dalmatians, 99 - Pac man, 55 - Barbie & Ken, 45 - Δεν έχουμε στον ήλιο μπύρα, 120 - Save the planet - Σώστε τον Πλανήτη, 122 - Οι θεές του Ολύμπου, 2 - Φουλ του ΚΔΑΠ, 56 - Ρουά Ματ, 124 - ΣΦΑΚ.ΑΤΑΚ, 3 - Kukeri, 125 – Ταραντέλα.

Υπενθυμίζεται πως όσοι επιθυμούν μπορούν να μπουν στο kalamatianokarnavali.gr και να δηλώσουν συμμετοχή στην ειδική φόρμα.