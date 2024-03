Το Σάββατο η νυχτερινή παρέλαση του 11ου Καλαματιανού Καρναβαλιού - Τα γκρουπ που θα παρελάσουν

Το Σάββατο 16 Μαρτίου στις 8 μ.μ. είναι προγραμματισμένη η Νυχτερινή Παρέλαση των καρναβαλιστών με θέμα: “αυτοΦωτιστείτε” στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη το Ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.

Η Νυχτερινή Παρέλαση θα ξεκινήσει από το στο ύψος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας και θα κατευθυνθεί βόρεια διασχίζοντας όλη την οδό Αριστομένους με τελικό προορισμό την πλατεία Αγίων Αποστόλων, στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Εκεί θα έχει στηθεί μεγάλο DJ Street Party με τους DJ Junior Dag (Ηλίας Νταγιόπουλος) και με τον DJ Pantelis.

20 ΤΑ ΓΚΡΟΥΠ ΤΟΥ 11ου ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Η σειρά παρέλασης είναι η εξής: 1 ΙΖΑΜΠΩ, 2 ΤΑΡΑΝΤΕΛΛΑ, (GROUP 125), 3 KUKERI (GROUP 03), 4 ΚΔΑΠ (GROUP 02), 5 ΤΡΕΛΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ (GROUP 101), 6 ΤΡΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΤΟΜΑΣ (GROUP 20), 7 WE STICK TOGETHER (GROUP 21), 8 SAVE THA PLANET (GROUP 120), 9 ONE AND THE ONE PIECES (ΠΕΙΡΑΤΕΣ) (GROUP 01), 10 ΡΟΥΑ ΜΑΤ (GROUP 56), 11 ΒΓΗΚΑΜΕ ΛΑΔΙ (GROUP 126), 12 ΚΟΥΡΕΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ (GROUP 98), 13 ΤΡΕΛΟΙ ΙΡΛΑΝΔΟΙ (GROUP 05), 14 ΣΦΑΚ ATACK (GROUP 124), 15 ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΠΥΡΑ (GROUP 45), 16 ΤΙΚ ΤΟΚ (GROUP 17), 17 PAC MAN (GROUP 99), 18 ΚΡΟΥΕΛΑ – 101 ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ (GROUP 12), 19 BARBIE AND KEN (GROUP 55), 20 ΘΕΕΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (GROUP 122).

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ: