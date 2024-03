Εικαστική εγκατάσταση στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης

Με σημείο αναφοράς τη δύναμη του νερού και τη φύση που περιβάλλει το Μουσείο, η κοινή εγκατάσταση των εικαστικών αποτελείται από δυο έργα που συνομιλούν, θέτοντας φιλοσοφικά ερωτήματα για τον κύκλο της ζωής. Η τρίπτυχη βιντεοπροβολή της Γιούλας Παπαδοπούλου με τίτλο «I found myself within a forest» αντιπαραθέτει εικόνες από οπτικούς σχηματισμούς του νερού και μορφολογικές μεταμορφώσεις κορμών και κλαδιών δέντρων, μέσα σε ένα ηχητικό τοπίο νερού. Εστιάζοντας στην εννοιολογική σύνδεση των στοιχείων του δάσους και του νερού, δημιουργούνται ονειρικές και υπερβατικές συνθέσεις. Στη γλυπτική εγκατάσταση της Όλγας Παπαδοπούλου με τίτλο « (I am) the tree and (I am) the forest», ασπρόμαυρα σχέδια, που αποδίδουν ξερούς κορμούς δέντρων και κλαδιά, συνθέτουν ένα βιωματικό τοπίο δάσους, σε μια ιδιότυπη μορφή τριδιάστατου παζλ. Μορφές δέντρων αποδομούνται ή ανασυντίθεται, ενώ το σύνολο του δάσους γίνεται ορατό από μια και μόνο οπτική γωνία. Περιπλανώμενος στο εικονικό δάσος, ο επισκέπτης καλείται να ανακαλύψει τη σχέση του με τη φύση και να στοχαστεί γύρω από τις έννοιες της φροντίδας, της αναζωογόνησης, της συνύπαρξης, της φύσης αλλά και της ίδιας της ζωής. Διάρκεια: 21 Μαρτίου-21 Ιουνίου 2024. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ.-6 μ.μ..

Λίγα λόγια για τις καλλιτέχνιδες…

Η Γιούλα Παπαδοπούλου είναι εικαστικός και καλλιτεχνική διευθύντρια του διεθνούς φεστιβάλ βιντεοτέχνης Video Art Μηδέν. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης. Το εικαστικό της έργο εστιάζει στη βιντεοτέχνη. Από το 2020 διδάσκει στο Εργαστήριο Νέων Μέσων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Όλγα Παπαδοπούλου είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών. Είναι συνεργάτης και επιμελήτρια του διεθνούς φεστιβάλ βιντεοτέχνης Video Art Μηδέν. Το εικαστικό της έργο εστιάζει σε εγκαταστάσεις μικτών μέσων, ζωγραφικής και βίντεο.