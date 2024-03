Αφιέρωμα στον Παλαιστινιακό κινηματογράφο στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας

Ο Απρίλιος είναι αφιερωμένος στην Παλαιστίνη και τους καλλιτέχνες της, ως ένδειξη συμπαράστασης κι αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. «Οι Έλληνες καλλιτέχνες ζητούν τον τερματισμό της γενοκτονίας, των δολοφονιών των αμάχων και της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνουν οι άνθρωποι στη Γάζα. Από τους αγώνες της καθημερινής ζωής μέχρι τις ιστορίες αντοχής και ελπίδας, το πρόγραμμα υπόσχεται ένα ποικίλο φάσμα προοπτικών, ρίχνοντας φως σε διάφορες πτυχές της παλαιστινιακής ζωής και πολιτισμού: Μέσα από τέσσερις ταινίες, θα παρακολουθήσουμε τις δυσκολίες και τις αδικίες που εξακολουθεί να βιώνει ο παλαιστινιακός λαός κι εμείς από τη μεριά μας ζητάμε να έρθει ένα τέλος στα εγκλήματα πολέμου και να σπάσει η σιωπή που επικρατεί» αναφέρουν οι διοργανωτές. Οι προβολές της συνεργασίας θα πραγματοποιηθούν τις Δευτέρες 8, 15, 22 και 29 Απριλίου, στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας (Κουτσομητοπούλου 6), με ώρα προσέλευσης στις 8.30 μ.μ. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, στο χώρο θα βρίσκεται κουτί οικονομικής ενίσχυσης, με τα έσοδα να διατίθενται στην οικονομική ενίσχυση Παλαιστίνιων καλλιτεχνών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

-Δευτέρα 8 Απριλίου - Ghost Hunting, του Raed Andoni, (94’), 2017

-Δευτέρα 15 Απριλίου – Little Palestine, του Abdallah Al-Khatib, (89’), 2021

-Δευτέρα 22 Απριλίου – One more jump, του Emanuele Gerosa, (83’), 2019

-Δευτέρα 29 Απριλίου - The Wanted 18, των Amer Shomali και Paul Cowan, (75’), 2014