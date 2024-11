Το Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης Τριφυλίας παρουσιάστηκε στην Πάτρα

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Νοεμβρίου διαδικτυακά και το συνδιοργάνωσαν το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, το Εργαστήριο Ψυχοπαιδαγωγικών Εφαρμογών στην Προσχολική Αγωγή-Laboratory for Research on Early Research on Early Childhood Psychopedagogy, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το Aegean College, το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ) και το Greek Cultural Institute, υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 2ης ημέρας η Μαρία Αργυροπούλου παρουσίασε με επιτυχία τη θεματική «Ταξιδεύοντας σε μνήμες: Το Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης του Δήμου Τριφυλίας». Τα σχόλια του συντονιστή των εργασιών αλλά και των συμμετεχόντων ήταν επαινετικά για την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών μελών του Συλλόγου Διαφύλαξης Σχολικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς "Μαυροπίνακας" και τη στήριξη του Δήμου Τριφυλίας και του Πανεπιστημίου Πατρών και ενθαρρυντικά για όλη την ομάδα εργασίας εγκατάστασης, οργάνωσης και λειτουργίας του μουσείου.

«Ευχαριστούμε θερμά την κ. Αργυροπούλου για την επιλογή του θέματος και την πρώτη γνωριμία του μουσείου μας με τον κόσμο της εκπαίδευσης» τονίζεται από την πλευρά των συμμετεχόντων.

Κ.Μπ.