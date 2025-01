Καλαμάτα: Κινηματογραφικό αφιέρωμα στην τρίτη ηλικία

Όπως τονίζεται από τους διοργανωτές: «Κάθε νέο έτος είναι συνυφασμένο με μια εορταστική και αισιόδοξη διάθεση, δεν παύει όμως να μας θυμίζει ότι ο χρόνος περνάει, ότι η ζωή αλλάζει, ότι μεγαλώνουμε. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο κινηματογράφος έστρεψε την κάμερα επάνω στις ρυτίδες και στα σκυφτά κορμιά γερασμένων ανθρώπων αλλά ταυτόχρονα και στην σοφία και την πείρα τους, ανταμείβοντας το κινηματογραφικό στερέωμα με ανυπέρβλητες δημιουργίες. Γιατί η τρίτη ηλικία δεν είναι μόνο η φθίνουσα πορεία του σώματος και του πνεύματος, όπως συχνά λέγεται. Είναι γνώση, είναι συνειδητοποίηση του τι πραγματικά μας κάνει ευτυχισμένους, είναι αξιοπρέπεια, είναι αγάπη για τη ζωή, είναι έρωτας. Ένας από τους πλέον αναπάντεχους και ειλικρινείς έρωτες στην ιστορία του κινηματογράφου, αποτυπώνεται το 1971 στην cult πια ταινία του Χαλ Άσμπι “Harold and Maude” (8/1), μία ταινία που αψηφά την ιδέα του θανάτου και απετέλεσε «φάρο» για μία ολόκληρη γενιά στη δεκαετία του '70. Η προοπτική της επικείμενης απώλειας ενός ηλικιωμένου συγγενή και ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζουν τα μέλη μιας οικογένειας, είναι το θέμα της τρυφερής και ανθρώπινης κωμωδίας της Λούλου Γουάνγκ “Farewell” (15/01), η οποία με απλή και ρεαλιστική κινηματογράφηση κάνει τον θεατή να νοιώθει μέλος της οικογένειας. Μια από τις καλύτερες ταινίες του παγκόσμιου σινεμά και ίσως η κορυφαία στιγμή ενός σπουδαίου δημιουργού του Γιασουχίρο Οζου, το μοναδικό “Tokyo Story” (22/01) αφηγείται με έναν μοναδικό λυρισμό την ιστορία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που επισκέπτεται τα παιδιά του στο Τόκιο για να βρεθεί αντιμέτωπο με την αδιαφορία τους και με το χάος που τους χωρίζει. Οι γονείς όμως καθορίζουν την ζωή μας, ακόμη και αν απουσιάζουν. Και μεγαλώνοντας τους μοιάζουμε περισσότερο ή λιγότερο μέχρι το δικό μας ίχνος να επηρεάζει τις ζωές μας και τις επόμενες ζωές, μέχρι η καθαρτική αγάπη να ξαναγράψει μια καινούρια ιστορία. Σε πρώτη προβολή στην Καλαμάτα, το “All of Us Strangers” (29/01) που έκλεψε πέρσι τις καρδιές κοινού και κριτικών κλείνει τον μήνα προβολών της λέσχης».

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

-Τετάρτη 8 Ιανουαρίου στις 9 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας. “Harold and Maude”, Comedy, Drama, 12+, 1971, USA, 91’, σκηνοθεσία: Hal Ashby, παίζουν: Ruth Gordon, Bud Cort, Vivian Pickles. Ένα νεαρό πλουσιόπαιδο ονόματι Μπαντ Κορτ θα γνωρίσει τον έρωτα της ζωής του σε μια κηδεία. Την οποία ζωή του θέλει απεγνωσμένα να τερματίσει με αποτυχημένες, γκροτέσκες, απόπειρες αυτοκτονίας. Το 1971 ο μετέπειτα καταξιωμένος σκηνοθέτης των «Shampoo» και «Να Είσαι Εκεί Κύριε Τσανς» πίστεψε τόσο πολύ στον τρελό έρωτα ενός καταθλιπτικού νεαρού με μια θεοπάλαβη 80χρονη, ώστε να τον αποτυπώσει σε μια από τις πιο ανατρεπτικές ταινίες εκείνης της δεκαετίας. Μόνο που το «Χάρολντ και Μοντ» δεν επρόκειτο να αποτελέσει απλά μια μαύρη κωμωδία ή ένα αναρχικό love story, αλλά ένα αντικομφορμιστικό και εν τέλει αναζωογονητικό εγκώμιο στην ελευθερία και τη χαρά της ζωής. Διαχρονικό cult movie, μεταλλαγμένο ρομάντζο για όσους απεχθάνονται τα ρομάντζα, φιλμ με τη δύναμη να συγκινεί ακόμη και σήμερα. Μια αντισυμβατική, πολυεπίπεδη, μαύρη κωμωδία για τα όρια ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως. Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, πολύτεκνους και φοιτητές, ελεύθερη κάτω των 18.

-Τετάρτη 15 Ιανουαρίου στις 9 μ.μ., “Farewell”, Comedy, Drama, 12+, 2019, CH, USA, 100’, σκηνοθεσία: Lulu Wang, παίζουν: Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo.

-Τετάρτη 22 Ιανουαρίου στις 9 μ.μ., “Tokyo Story”, Drama, 13+, 1953, 137’, σκηνοθεσία: Yasujirô Ozu, παίζουν: Setsuko Hara, Chishû Ryû, Sô Yamamura.

-Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, “All of Us Strangers”, Drama, Romance, 13+, 2023, USA, 105’, σκηνοθεσία: Andrew Haigh, παίζουν: Andrew Scott, Paul Mescal, Carter John Grout.