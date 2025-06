Από την Καλαμάτα ξεκινά το "EcoFrames Environmental Film Festival"

Η επίσημη έναρξη θα γίνει στις 9 μ.μ., στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ, με 40 ταινίες από 19 χώρες, οι

38 σε πανελλήνια πρεμιέρα. Θα ακολουθήσει υπαίθρια προβολή επιλεγμένων ταινιών στον πεζόδρομο Κουτσομητοπούλου, με ελεύθερη είσοδο.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με την ελληνική ταινία «Μια φορά κι έναν καιρό», παρουσία της δημιουργού της, Σοφίας Παπαχρήστου. Μια τρυφερή, συμβολική ιστορία τεσσάρων παρατημένων ζώων που αποφασίζουν να πάρουν τη μοίρα στα χέρια τους, υπενθυμίζοντάς μας την ευθύνη που έχουμε απέναντι στα πιο ευάλωτα πλάσματα του πλανήτη. Ακολουθεί η γαλλική ταινία-αστραπή «Ο κατακλυσμός» (The flood), σε πανελλήνια πρεμιέρα. Μια ιδιοφυής, καυστική μεταφορά για την κλιματική κρίση που, παρά τη διάρκειά της (μόλις ένα λεπτό), έχει ήδη αποσπάσει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους στο "Environmental Film & Screenplay Festival".

Στη συνέχεια, το βρετανικό ντοκιμαντέρ «Σχέδιο Ω: Από το εργαστήριο στο κρατητήριο» (Plan Z: From Lab Coats To Handcuffs), μας συστήνει τρεις διακεκριμένους επιστήμονες που, απογοητευμένοι από την πολιτική αδιαφορία, περνούν στην πολιτική ανυπακοή. Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο αναγνωρισμένο Montrose LandxSea Film Fest. Το «Ρέι το Χαλάκι» (Ray The Rug) από την Ταϊλάνδη, με τη φωνή του διάσημου ηθοποιού Ray Winstone, έγινε viral παγκοσμίως, μετατρέποντας ένα σύμβολο πλούτου σε μια σπαρακτική κραυγή αγωνίας ενάντια στη λαθροθηρία. Η βραδιά συνεχίζεται με το ευφυές χιούμορ του «Στην Αρχή ή Στο Τέλος;» (Thatch To The Future!) από το Λουξεμβούργο, μια απολαυστική σάτιρα που χρησιμοποιεί την επιστημονική φαντασία για να καυτηριάσει την επικίνδυνη αναβλητικότητα του σήμερα. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με την προβολή του πολυβραβευμένου ιρανικού ντοκιμαντέρ «Αγαπημένες» (Beloved). Eνα ποιητικό πορτρέτο της 80χρονης Φιρούζε, που ζει σε πλήρη αρμονία με τη φύση, έχοντας σαρώσει τα διεθνή φεστιβάλ με δεκάδες βραβεία, μεταξύ των οποίων το Grand Prize στο Autrans International Mountain Film Festival της Γαλλίας.

"Αυτό το φεστιβάλ έχει για μένα βαθιές, προσωπικές ρίζες που ξεκινούν εδώ, στην Καλαμάτα," δηλώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής, Κυριάκος Λιαράκος. "Θυμάμαι χαρακτηριστικά, το 1989, μαθητής της πρώτης Λυκείου, έπεσε στα χέρια μου ένα περιοδικό της "Greenpeace" με ένα άρθρο που μιλούσε για τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για την κλιματική αλλαγή. Από τότε, σκέφτηκα ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αυτή η σκέψη με ακολουθεί μέχρι σήμερα. Τριάντα πέντε χρόνια μετά, η προειδοποίηση εκείνη είναι πια μια οδυνηρή πραγματικότητα. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε, με έναν σχεδόν προφητικό τρόπο, σε ταινίες του φεστιβάλ όπως ο ‘Κατακλυσμός’ (The Flood), όπου οι ηγέτες πνίγονται από την αδιαφορία τους, ή το ‘Σχέδιο Ω’ (Plan Z), όπου οι επιστήμονες φτάνουν στα όριά τους και περνούν στην πολιτική ανυπακοή. Το "EcoFrames", λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα κάλεσμα. Είναι μια προσπάθεια να δώσουμε εικόνα και φωνή σε αυτή την αγωνία που πολλοί από εμάς νιώθουμε εδώ και δεκαετίες, ελπίζοντας να μετατραπεί σε συλλογική δράση".