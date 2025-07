Κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Πολ Νιούμαν

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τέσσερις εμβληματικές ταινίες από τη μακρόχρονη και σπουδαία καριέρα του Πολ Νιούμαν, ενός από τους σημαντικότερους αστέρες του αμερικανικού κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Δευτέρα 7 Ιουλίου, 9 μ.μ.: "Το κεντρί" (The Sting), Αστυνομική, έγχρωμη | ΗΠΑ | 1979 | Διάρκεια: 129’. Σε σκηνοθεσία: Τζορτζ Ρόι Χιλ. Πρωταγωνιστούν: Πολ Νιούμαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ρόμπερτ Σο. Στο Σικάγο της δεκαετίας του ’30 δύο πανούργοι κομπιναδόροι καταστρώνουν ένα ευρηματικό κόλπο προκειμένου να εξαπατήσουν τον αρχηγό μιας συμμορίας μαφιόζων και να του αποσπάσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Η ταινία προτάθηκε για δέκα βραβεία Όσκαρ, αποσπώντας τα επτά (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου, Μοντάζ, Μουσικής, Κοστουμιών και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης).

Δευτέρα 21 Ιουλίου, 9 μ.μ.: "Λυσσασμένη γάτα" (Cat on a Hot Tin Roof). Δραματική, έγχρωμη | ΗΠΑ | 1958 | Διάρκεια: 108’. Βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Τένεσι Γουίλιαμς. Σε σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Μπρουκς. Πρωταγωνιστούν: Πολ Νιούμαν, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Μπερλ Άιβς. Ενας μεγαλοκτηματίας ανησυχεί για την κατάσταση του δευτερότοκου γιου του που δεν έχει αποκτήσει παιδιά, ενώ και ο γάμος του βρίσκεται σε τέλμα. Κατά τη διάρκεια του εορτασμού των 65ων γενεθλίων του, μια σειρά γεγονότων θα αποκαλύψει κρυφά οικογενειακά μυστικά που θα αλλάξουν τις ζωές όλων… Η ταινία ήταν υποψήφια για έξι βραβεία Όσκαρ: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου (Πολ Νιούμαν), Α’ Γυναικείου Ρόλου (Ελίζαμπεθ Τέιλορ), Διασκευασμένου Σεναρίου, και Φωτογραφίας.

Δευτέρα 4 Αυγούστου 9 μ.μ.: "Ο κόσμος είναι δικός μου" (The Hustler). Δραματική, ασπρόμαυρη | ΗΠΑ | 1961 | Διάρκεια: 134’. Σε σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ρόσσεν. Πρωταγωνιστούν: Πολ Νιούμαν, Πάιπερ Λόρι, Τζάκι Γκλίσον, Τζορτζ Σι Σκοτ. Ο Έντι Φέλσον, ταλαντούχος παίκτης μπιλιάρδου, βάζει ως στόχο να γίνει ο καλύτερος παίκτης στις ΗΠΑ. Για να πετύχει τον σκοπό του θα επιδιώξει να αναμετρηθεί με τον θρυλικό Μινεσότα Φατς, αλλά, λόγω της υπερβολικής αυτοπεποίθησής του θα χάσει και θα βυθιστεί στην απογοήτευση. Η γνωριμία του με μια όμορφη αλλά και αλκοολική γυναίκα θα περιπλέξει περισσότερο τη ζωή του… Η ταινία απέσπασε τα Όσκαρ Καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας και Σκηνογραφίας (για ασπρόμαυρη ταινία), ενώ ήταν υποψήφια για άλλα επτά Όσκαρ: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου (Πολ Νιούμαν), Α’ Γυναικείου Ρόλου (Πάιπερ Λόρι), Β’ Γυναικείου Ρόλου (Τζάκι Γκλίσον), Β’ Ανδρικού Ρόλου (Τζορτζ Σι Σκοτ) και Διασκευασμένου Σεναρίου.

Δευτέρα 18 Αυγούστου, 9 μ.μ.: "Το χρώμα του χρήματος" (The Color of Money). Δραματική, έγχρωμη | ΗΠΑ | 1986 | Διάρκεια: 119’. Σε σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε. Πρωταγωνιστούν: Πολ Νιούμαν, Τομ Κρουζ, Μαίρη Ελίζαμπεθ ΜαστραντόνιοΗ συνέχεια, μετά από 25 χρόνια της ιστορίας του χαρισματικού παίκτη μπιλιάρδου Έντι Φέλσον, τον φέρνει να ασχολείται πια με την εκπαίδευση νεαρών παικτών. Ο Φέλσον ανακαλύπτει έναν ταλαντούχο ατίθασο νεαρό, τον Βίνσεντ, και προσφέρεται να του διδάξει τα μυστικά του παιχνιδιού. Εκείνος, όμως, εξελίσσεται σταδιακά σε αυθεντία στο μπιλιάρδο προκαλώντας τη ζήλια του Φέλσον. Η σύγκρουση μεταξύ τους θα είναι αναπόφευκτη… Ο Πολ Νιούμαν απέσπασε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η ταινία ήταν υποψήφια για άλλα τρία Όσκαρ: Β’ Γυναικείου Ρόλου (Μαίρη Ελίζαμπεθ Μαστραντόνιο), Διασκευασμένου Σεναρίου και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 27310 89315 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ.-6 μ.μ.).