Comics Art Festival: Το πρώτο φεστιβάλ κόμικς στη Μεσσηνία έρχεται στους Γαργαλιάνους

Το 1ο Comics Art Festival θα πραγματοποιηθεί στους Γαργαλιάνους από την Παρασκευή 18 μέχρι και Κυριακή 20 Ιουλίου στη Μπρίσκειο Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων και στον αύλειο χώρο της, στην Αποθήκη 186 και σε αίθουσες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων.

Με ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, θα περιλαμβάνει εκθέσεις, προβολές, συζητήσεις, εργαστήρια για παιδιά, face painting, κ.α. Το φεστιβάλ υλοποιείται με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων «Πολίτες σε δράση» και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων, ενώ τον συντονισμό του έχει αναλάβει η Γαρυφαλιά Τεριζάκη, υπεύθυνη του Παραρτήματος Τριφυλίας της ΔΗΚΕΒΙΚ, στα Φιλιατρά. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

? Μπρίσκειος Βιβλιοθήκη - Πάρκο

19:00-20:00 | ? Συζήτηση για γονείς και εκπαιδευτικούς "Πως διαλέγω comics για την τάξη ή τη βιβλιοθήκη μου;"

Η Λήδα Τσενέ και η Βασιλεία Βαξεβάνη από την Athens Comics Library συζητούν με γονείς και εκπαιδευτικούς και προτείνουν comics και graphic novels για όλες τις ηλικίες, αναδεικνύοντας την εκπαιδευτική και ψυχαγωγική τους αξία.

20:00 | ? Εργαστήριο "Smalto Comics" Κοσμήματα για παιδιά και ενήλικες • Αλεξάνδρα Τσούλου

Η Αλεξάνδρα Τσούλου καθοδηγεί παιδιά και ενήλικες στη δημιουργία κοσμημάτων με έμπνευση αγαπημένους ήρωες.

20:30-21:30 | ? Φτιάχνουμε μαζί ένα comic για το καλοκαίρι

Η ομάδα της Athens Comics Library, καλεί μικρούς και μεγάλους να φτιάξουν όλοι μαζί ένα συνεργατικό comic σε χαρτί μέτρου με θέμα το καλοκαίρι.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

10:00-12:00 | ? 2ο Δημοτικό Σχολείο Γαργαλιάνων

Παράλληλα εργαστήρια δημιουργίας comic:

● ? 6-8 ετών

● ? 9 ετών - έφηβοι

Η Βασιλεία Βαξεβάνη, η Μαρία Όλια Ντακογιάννη και η Λήδα Τσενέ ξεναγούν παιδιά και εφήβους στον κόσμο της 9ης Τέχνης. Με έμπνευση σούπερ-ήρωες, manga, αλλά και πραγματικές ιστορίες οι συμμετέχοντες φτιάχνουν τα δικά τους comics.

12:00-13:00 | ? Συνάντηση με τη δημιουργό comics Μαρία-Όλια Ντακογιάννη

Τι σημαίνει είμαι δημιουργός comics; Από πού αντλώ την έμπνευσή μου; Ποια είναι τα στάδια δημιουργίας ενός comic; Η δημιουργός Μαρία- Όλια Ντακογιάννη απαντά σε ερωτήσεις και μοιράζεται την εμπειρία της με μικρούς και μεγάλους.

20:00-21:00 | ? Πάρκο - Διαδραστικό παιχνίδι σκίτσου- Για παιδιά 5+

Ο δημιουργός comics Νικήτας Αναγνωστόπουλος καλεί τα παιδιά 5+ ετών σε ένα διασκεδαστικό, διαδραστικό παιχνίδι σκίτσου.

20:00-21:00 | ? Εργαστήριο κατασκευής κόμικ με πηλό

Η Μπέτυ Κατσούλη παίρνει έμπνευση από τους ήρωες της 9ης Τέχνης και κατασκευάζει μοναδικές δημιουργίες από πηλό.

21:00-22:00 | ? Πάρκο - Παράσταση Comics & Αφήγησης

Η αφηγήτρια Βασιλεία Βαξεβάνη συναντά τα σκίτσα της Όλιας Ντακογιάννη σε μια ζωντανή παράσταση λόγου και εικόνας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

? ΑΠΟΘΗΚΗ 186

20:00-20:35 | ? Προβολή ταινίας "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse" (6+) Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Πρόκειται για την ταινία που βραβεύτηκε το 2023 με Όσκαρ ως Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους. Το μπεστ σέλερ του Τσάρλι Μάκεσι ζωντανεύει σε αυτήν την όμορφη ταινία κινουμένων σχεδίων. Πρόκειται για το βιβλίο που το ELNIPLEX χαρακτήρισε Ο Μικρός Πρίγκιπας του 21ου αιώνα και γνώρισε τεράστια αναγνώριση σε όλο τον κόσμο. Φιλία, μοναχικότητα, συνοδοιπορία, διαχείριση του εαυτού σου και των συναισθηματικών εμπλοκών του, φόβος, όνειρα, αλληλεγγύη, εσωτερική γαλήνη, συγχώρεση, καλοσύνη, γενναιότητα και δειλία, ενδιαφέρον για τον άλλο και τον κόσμο, βοήθεια, σπίτι/πατρίδα, αγάπη, συμβίωση, προσπάθεια, πίστη, τελειότητα, αυτοπεποίθηση, ειλικρίνεια, ομορφιά, υπομονή, αναγνώριση, ευγνωμοσύνη, ζωή: Μια ταινία που πραγματικά αναδεικνύει τις μεγαλύτερες αξίες της ζωής και θα σας κλέψει την καρδιά!

Σκηνοθεσία: Charlie Mackesy, Peter Baynton

Διάρκεια: 25 λεπτά | Προτεινόμενες Ηλικίες: 7+ | Η Ταινία έχει λίγους Ελληνικούς υπότιτλους

Μετά την προβολή: ? Συζήτηση "Από το βιβλίο στην οθόνη"

Ο Βασίλης Παπαευσταθίου της Filmhouse και o Λαυρέντης Χωραΐτης (comic artist) συζητούν για τη δύναμη της εικόνας, αλλά και για τις μεταφορές comics και εικονογραφημένων βιβλίων στην μεγάλη οθόνη.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ - ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

? Pop-up Athens Comics Library

Επιλεγμένοι τίτλοι comics από την Athens Comics Library

?️ Εκθέσεις:

● "Noir et Blanc" σε συνεργασία με το Comicdom CON Athens

Noir et Blanc. Μαύρο + Λευκό. Σεναριογράφος + Εικονογράφος. Έκθεση + Ανθολογία. Απόλυτα δίπολα, με το γκρί μόνο στις εικονογραφήσεις. Το ασπρόμαυρο ως αισθητική και φιλοσοφία. Ο αποκλειστικά σεναριογράφος, αφανής καταλύτης της δημιουργίας comics, έρχεται στο προσκήνιο επιλέγοντας εκείνος το σενάριο και τον εικονογράφο του. Θέμα ελεύθερο. Μόνος περιορισμός το ασπρόμαυρο.

Συμμετέχουν:

Τάσος Αποστολίδης + Αποστόλης Ιωάννου

Μι Δέλτα + Δημήτρης – Κρις Αγκαράι

Μανώλης Βαμβούνης + Στηβ Στιβακτής

Λάζαρος Αλεξάκης + Αγγελική Σαλαμαλίκη

Δημήτρης Βανέλλης + Χρήστος Καρακίτσος

Ζήσης Ρούμπος + Paul Stavroulakis

Μέλανδρος Γκανάς + Εύα Τσιάτσιου

Βέρα Καρτάλου + Νίκος Παπαμιχαήλ

Andri J + Brain Mince

Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου + Μαρία Όλια Ντακογιάννη

Ανδρέας Μιχαηλίδης + Αλέξανδρος Κατσίκας

Σοφία Κομηνέα + Ανδρέας Γιοβάνος

Olivaris + Nikolas Stefadouros

Βασίλης Χειλάς + Γιώργος Κωνσταντόπουλος

Γιάννης Κουρουμπακάλης + Apo Ken

Επιμέλεια: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου, Μέλανδρος Γκανάς

● "90 χρόνια DC Comics” σε συνεργασία με το Comicdom CON Athens

Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων λειτουργίας και δημιουργικής παραγωγής μιας από τις πλέον επιδραστικές εκδοτικές στο χώρο των comics, η φετινή διεθνής μας έκθεση είναι αφιερωμένη στην πλούσια Ιστορία της DC Comics. Σε συνεργασία με το Cartoon Art Museum του Σαν Φρανσίσκο, παρουσιάζουμε σπάνιες σελίδες κς από τη συλλογή του Μουσείου, με έργα κορυφαίων δημιουργών όπως Arthur Adams, Neal Adams, Brian Bolland, John Byrne, Mike Deodato Jr., Bill Finger, Jose Luis Garcia-Lopez, Dave Gibbons, Gil Kane, Jack Kirby, Scott McDaniel, Mike Mignola, George Pérez, Trina Robbins, Jim Starlin, και Rick Veitch, μεταξύ άλλων.

?️ "Στου Πάρκου την αγορά" - Έκθεση χειροτεχνών.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 6944411196.