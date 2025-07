Αύριο η πρεμιέρα του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού

Το Φεστιβάλ θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Ιουλίου και διοργανώνεται υπό τη νέα καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου.

Ειδικότερα, αύριο στις 9 μ.μ. θα εγκαινιαστεί στο χώρο του Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού η έκθεση "Καλαμάτα, η πόλη του χορού / 1995-2025» που αναδεικνύει την ιστορία του Φεστιβάλ μέσα από επιλεγμένο αρχειακό υλικό- αφίσες, προγράμματα, φωτογραφίες, δημοσιεύματα, οπτικοακουστικό υλικό-, ενώ στις 22.00 στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας ο πολυβραβευμένος χορογράφος Χρήστος Παπαδόπουλος παρουσιάζει με την ομάδα "Dance On Ensemble το Mellowing", με χορευτές μεταξύ 40 και 70 ετών, μια ωδή στην ωριμότητα του σώματος. Το Σάββατο 19/7 στις 12 το μεσημέρι, στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, εγκαινιάζεται η νέα ενότητα «Συναντήσεις εκτός Σκηνής», που θα περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις και αφορμές συνύπαρξης της ευρύτερης κοινότητας του χορού με το κοινό. Το πρωί της 19ης Ιουλίου, το Φεστιβάλ προσκαλεί την Madeline Ritter σε μια συζήτηση με θέμα Αντικρίζοντας το μέλλον: μια συζήτηση για την τέχνη της γήρανσης. H Madeline Ritter είναι ιδρύτρια και επιμελήτρια του διεθνούς πολιτιστικού οργανισμού Bureau Ritter ενώ το 2014 δημιούργησε το Dance On, μια πολυδιάστατη πρωτοβουλία που προωθεί την καλλιτεχνική αριστεία μεγαλύτερων σε ηλικία χορευτών, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της ηλικιακής διάκρισης στον χώρο του χορού και στην κοινωνία γενικότερα. Με αφορμή τις δράσεις της ομάδας χορού Dance On Ensemble πάνω στη διερεύνηση της σχέσης χορού και ηλικίας, η Madeline Ritter θα μας μεταφέρει σκέψεις και εργαλεία με κύριο άξονα το ότι η δύναμη της τέχνης δεν έχει ημερομηνία λήξης. Την ίδια μέρα στις 6 μ.μ., εγκαινιάζεται στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας - Αμφιθέατρο "Θόδωρος Αγγελόπουλος" η νέα ενότητα "Dancing on Screen" αφιερωμένη στη σχέση του χορού με την κινούμενη εικόνα, με την ταινία SYMMETRY του Ruben Van Leer. Επίσης το Σάββατο στις 7 μ.μ. στην εναλλακτική σκηνή του Μεγάρου Χορού, κάνει την πρώτη του παρουσίαση στην Ελλάδα ο Andrea Salustri. O Ιταλός καλλιτέχνης που προέρχεται από τον κόσμο του σύγχρονου τσίρκου, μας εισάγει στη μυστική ζωντάνια των αντικειμένων με το έργο "Μateria". Μια χορογραφία για πολλά σχήματα από φελιζόλ και έναν άνθρωπο. Στο πλαίσιο της ενότητας "Χoρός στην πόλη"ακολουθεί, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας στις 8.30 μ.μ., το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που, σε συμπαραγωγή με το γνωστό Κέντρο Χορού The Place του Λονδίνου, παρουσιάζουν το "Future Cargo", μια παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίας, που εκτυλίσσεται σε ένα φορτηγό μήκους 12 μέτρων. Την παράσταση υπογράφουν οι Frauke Requardt & David Rosenberg.

Το "Future Cargo" θα ταξιδέψει μετά στη Σπάρτη, το Αστρος Κυνουρίας, το Ναύπλιο, το Ξυλόκαστρο, την Τρίπολη, την Πύλο και την Αρχαία Ολυμπία στο πλαίσιο του προγράμματος εξωστρέφειας του Φεστιβάλ Χορός σε πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου που υλοποιείται φέτος για πέμπτη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με τους Δήμους των πόλεων. Η 19η Ιουλίου κλείνει στις 10 μ.μ. με τη δεύτερη παρουσίαση της παράστασης "Mellowing" του Χρήστου Παπαδόπουλου. Tην Κυριακή 20 Ιουλίου στο πλαίσιο της σειράς "Dancing on Screen" θα προβληθεί στις 6 μ.μ. και στις 10 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας-Αμφιθέατρο "Θόδωρος Αγγελόπουλος" η ταινία του David Mambouch "Maguy Marin: l'urgence d'agir". Στη συνέχεια στο πλαίσιο της ενότητας "Χορός στην πόλη", στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας στις 8 μ.μ., μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν το "Fantasie Minor" του γνωστού Πορτογάλου χορογράφου Marco da Silva Ferreira. Με μουσική την «Φαντασία σε Φα ελάσσονα, έργο 103» του Franz Schubert, σύνθεση για τέσσερα χέρια στο πιάνο, ο τίτλος της παράστασης προέρχεται από το ρεπερτόριο του πιάνου και γεννήθηκε μέσα από τη συνάντηση με τους Chloé Robidoux και Anka Postic, δύο καλλιτέχνες του χορού από την Καέν, που χορεύουν μαζί από τα παιδικά τους χρόνια. Η παράσταση θα παρουσιαστεί την προηγούμενη μέρα, 19 Ιουλίου, και στην Navarino Agora της "Costa Navarino", στο πλαίσιο της συνεργασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Το πρόγραμμα της 20ης Ιουλίου κλείνει στις 10 μ.μ. με την δεύτερη παρουσίαση της παράστασης "Materia" του Andrea Salustri στην εναλλακτική σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Στην κεντρική σκηνή ακολουθεί στις 21 Ιουλίου η Maguy Marin, μία από τις σημαντικότερες χορογράφους της εποχής μας, που, δέκα χρόνια μετά την τελευταία παρουσίασή της στην Ελλάδα, έρχεται για πρώτη φορά στην Καλαμάτα με το Μay Β, ένα από τα κλασικά αριστουργήματα του σύγχρονου χορού του 20ου αιώνα. Στις 23 Ιουλίου έρχεται στην Καλαμάτα ο Damien Jalet, ένας από τους πιο περιζήτητους χορογράφους στον κόσμο, με το ολοκαίνουργιο έργο του Thrice και την ομάδα Nagelhus Schia Productions ενώ την Παρασκευή 25 Ιουλίου στη κεντρική σκηνή ανεβαίνει η διάσημη Ελληνίδα χορογράφος με έδρα το Βερολίνο Kat Valastur με το νέο της έργο "Dive into you". Η παράσταση λήξης του Φεστιβάλ στις 26 και 27 Ιουλίου είναι το "Beytna" του Λιβανέζου Omar Rajeh, όπου τέσσερις χορογράφοι και τέσσερις μουσικοί από τον Λίβανο, την Κορέα, την Παλαιστίνη, το Βέλγιο και το Τόγκο μεταμορφώνουν μία κοινή και παραδοσιακή οικογενειακή μάζωξη σε μια καλλιτεχνική συνάντηση χορού, μουσικής και μαγειρικής.

Το φετινό φεστιβάλ είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της καλλιτεχνικής διευθύντριας Τζένης Αργυρίου με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τον πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας "Φάρις" Σωτήρη Κριτσωτάκη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της "Φάρις". Εκτός από τις 19 παραστάσεις χορού και τα σεμινάρια χορού για τους επαγγελματίες χορευτές και το ευρύ κοινό, ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων με δωρεάν είσοδο είναι διαθέσιμο για το κοινό.