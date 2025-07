W Costa Navarino: Με Ρουβά κορυφώνεται το επετειακό τριήμερο

Το πρόγραμμα συνδυάζει γαστρονομία, μουσική αλλά και παράδοση, μέσα από το ιδιαίτερο πρίσμα του W. Από τη φλόγα της γαστρονομίας μέχρι τον ρυθμό της μουσικής, κάθε εμπειρία έχει σχεδιαστεί για να αποτυπώνει την ουσία του W Costa Navarino: αυθεντικότητα και ελεύθερη έκφραση.

• Τετάρτη 14 Αυγούστου – W Πανηγύρι & Chefs on Fire με τον Μανώλη Παπουτσάκη: Η γιορτή ξεκινά με μια βραδιά Chefs on Fire και τον βραβευμένο σεφ Μανώλη Παπουτσάκη να δίνει νέα πνοή στην ελληνική παράδοση, δημιουργώντας πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία στο εστιατόριο Parelia. Στο W Πανηγύρι η αυθεντική γεύση συνδυάζεται με τη σύγχρονη αισθητική του W Costa Navarino. Το σκηνικό συμπληρώνει η Κωνσταντίνα Τούνη με μια ιδιαίτερη μουσική εμφάνιση. • Πέμπτη 15 Αυγούστου – Sunset Session με τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο: Καθώς ο ήλιος δύει στον κόλπο του Ναβαρίνου, ο γνωστός DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος αναλαμβάνει τα decks για ένα ανεβαστικό set στην παραλία του W Costa Navarino. Με Mediterranean house ήχους, καλοκαιρινή ενέργεια και signature cocktails, η βραδιά δημιουργεί την ιδανική αυγουστιάτικη διάθεση. • Παρασκευή 16 Αυγούστου – Σάκης Ρουβάς live στο Between Bar:Στο φινάλε του τριημέρου, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς, εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Μεσσηνία και παρουσιάζει μια εκρηκτική συναυλία. Κάτω από τα αστέρια, δίπλα στη θάλασσα, η ενέργεια κορυφώνεται σε μια αξέχαστη εμπειρία που δημιουργεί το W Costa Navarino.

Εισιτήρια μέσω του more.com.